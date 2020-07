Editorial

Los hospitales públicos de Tegucigalpa y San Pedro Sula reportaron el sábado la muerte de 41 personas por causas asociadas al covid-19 y reiteraron a la población que sus salas de atención están al máximo de su capacidad; mientras el número de contagios seguía creciendo de manera exponencial en el territorio nacional. El Hospital Gabriela Alvarado de Danlí, El Paraíso, estaba colapsado y el Hospital del Sur en Choluteca se vio obligado a atender a sus pacientes en colchonetas tiradas bajo la sombra de algunos árboles, en condiciones infrahumanas, por falta de cupos en sus salas de hospitalización. Cada centro de triaje que se abre en la capital rebasa sus capacidades a tan solo horas de comenzar a operar. El personal médico y de enfermería seguía perdiendo la batalla ante la enfermedad. Dos doctores fallecieron en las clínicas del Seguro Social en San Pedro Sula y con ello sumaron 13 médicos y nueve enfermeras que han fallecido por covid-19 a nivel nacional en lo que va de la emergencia. Los hospitales también se han cerrado para la atención de pacientes con patologías diferentes al covid-19 y la desesperación asalta a familias que ven cómo sus parientes han fallecido por la falta de atención médica oportuna. La población recorre desesperada la ciudad en busca de oxígeno, manómetros y flujómetros para asistir a sus pacientes en casa, equipo que por la alta demanda no está disponible y si lo encuentra es a precios exorbitantes que nadie controla. A los problemas generados por el covid se unen otras dolencias que siguen afectando a la población como el dengue, el zika y el chikungunya y la influenza. Y como si eso fuera poco, de la mano de la crisis sanitaria camina la crisis económica. Son miles los trabajadores sin ingresos para llevar alimentos a sus hogares y mucho menos para pagar deudas. Las empresas, sin importar su tamaño, siguen cerrando y dejando a miles más sin su fuente de ingresos. El panorama no puede ser más desolador. Los contagios siguen creciendo y los hospitales móviles por los cuales se pagaron $ 48 millones por adelantado a un dudoso proveedor en Turquía todavía no llegan al país.