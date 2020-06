Editorial

Llamar a las elecciones primarias seis meses antes de la fecha de realización de las mismas es un mandato constitucional que el Consejo Nacional Electoral (CNE) está obligado a cumplir; no hacerlo abriría la puerta para una nueva confrontación política que pondría al país al borde del despeñadero.

En ese sentido los nuevos organismos electorales, y entre ellos los miembros del CNE, están obligados a respetar la ley y con ello, que es lo más importante, poner al país nuevamente en el rumbo del respeto de las leyes electorales y del fortalecimiento de su endeble democracia.

No abona asumir desde ahora posiciones personales o de grupos políticos en particular y anunciar que esas elecciones no serán convocadas como lo establece hasta ahora la ley vigente. Los consejeros que conforman el actual CNE deben tenerlo claro; su trabajo no es llevar al país a una nueva confrontación, es, más bien, estar vigilantes de que las leyes de la República se cumplan al pie de la letra y no en base a las interpretaciones que puedan hacer a título personal cada uno de sus miembros. No deben olvidar que el incumplimiento de las leyes de la República ha sido el detonante de las crisis políticas que ha arrastrado el país en las últimas décadas, y en ese orden de ideas trabajar por sacar resoluciones por consenso, y si no se logra, respetar los acuerdos que se alcancen por mayoría.

La actual crisis sanitaria obliga a los políticos -y principalmente a sus representantes en los organismos electorales- a actuar con ponderación y a sentar las bases de un proceso electoral creíble, limpio, transparente.

El proceso electoral ya tiene fijada una hoja de ruta que se debe respetar y es responsabilidad de los consejeros del CNE profundizar su trabajo en pos de lograr los objetivos planteados. Su compromiso con la patria es ser vigilantes y garantes de ese proceso electoral y del cumplimiento irrestricto de la Constitución y las leyes electorales.