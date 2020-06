Editorial

Tanto los que sucumbieron a la pandemia como los que han logrado recuperarse eran y son seres humanos que dieron la batalla al enemigo invisible: el coronavirus. Los familiares y amistades de los primeros deploran sus decesos y los recuerdan con afecto y nostalgia, en tanto los parientes de los segundos agradecen el que tengan una segunda oportunidad de continuar viviendo.

Aquellos y aquellas fueron, unos, conocidos por sus trayectorias, en tanto otros no. Pero todos y todas no deben ser olvidados ni condenados al ingrato olvido. Sus dolientes deben saber que en estas circunstancias trágicas no están solos, los acompaña la solidaridad y el recuerdo de muchos compatriotas que los trataron y valoraron.

A lo largo y ancho del mundo, miles y miles de personas de diversas edades, razas, nacionalidades y creencias han muerto o continúan existiendo, al sobrevivir al covid-19. Todos y todas, sin excepción, forman parte de la especie humana.

El duelo y la alegría, la congoja y el júbilo, el trauma y el alivio forman parte de la gama de emociones que experimentan sus seres queridos, dependiendo del desenlace, trágico o venturoso, fatal o victorioso.

Es doloroso recordar que las futuras víctimas se sumarán a quienes, con su partida, han dejado luto y desolación en tanto no se logre exitosamente revertir la curva ascendente, que incluye también a los difuntos a causa del dengue y el VIH-sida que continúan, implacables, provocando víctimas adicionales, cada enfermedad lleva ya múltiples saldos fatales. Ello nos recuerda la obligación de redoblar medidas preventivas que permitan impedir el recrudecimiento de estas patologías, con implicaciones catastróficas para la sociedad en su conjunto.

Aprendamos de los testimonios existenciales de los sobrevivientes, ya que son valiosos recordatorios de que con voluntad, fe y disciplina es posible vencer a la muerte.