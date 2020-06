Editorial

Enrique López Osorto es un humilde trabajador que hasta hace seis años tenía en la albañilería su principal fuente de trabajo y sustento de su familia, y es el protagonista de la conmovedora historia de vida que está siendo contada esta semana en las diferentes plataformas de diario EL HERALDO. Esta es una de esas historias que encoje el alma, pero que, a su vez, nos muestra la fortaleza del ser humano, aún en las horas más oscuras de su existencia.

La vida de este hombre fue marcada por una tragedia ocurrida la mañana del 24 de octubre de 2014, que le dejó sin sus dos brazos y una pierna, profundas secuelas emocionales, heridas y dolores que le han acompañado a lo largo de todo este tiempo.

Don Enrique ha relatado que el camino recorrido desde el día del accidente a la fecha ha sido largo y difícil ya que padece de fuertes dolores de espalda y constantes dolores musculares y en sus articulaciones debido a sus limitaciones de movilidad y la fragilidad de sus huesos. Ha dicho que la lucha emocional por superar el trágico momento que cambió su vida por completo también es constante.

El joven obrero enfrenta además graves carencias económicas que le impiden atender sus necesidades básicas y las de su esposa, diagnosticada con cirrosis hepática fase 1.

Pero sus carencias y sus dificultades de salud y movilidad no le hacen perder la sonrisa y la esperanza de una vida mejor. Su fe en Dios es inquebrantable y le alcanza para transmitir a los demás un mensaje de esperanza, principalmente a aquellos que sufren de alguna discapacidad y creen que no pueden salir adelante y lograr sus sueños. La batalla de don Enrique y su esposa Hilda no está perdida y aún es tiempo de brindarles esa segunda oportunidad que ellos tanto anhelan y merecen. Es tiempo de que usted se una a esta causa de amor poniendo un grano de arena que les ayude a mejorar sus condiciones de vida y a seguir contagiando con sus mensajes de optimismo y solidaridad a otros seres humanos. Únase.