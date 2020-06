Editorial

Digamos no al rechazo social

El estigma relacionado con el covid-19 está generando graves daños a las personas que desgraciadamente están resultando afectadas por la enfermedad.

Son muchos los hombres y mujeres que están siendo víctimas de situaciones hostiles en las comunidades donde residen por padecer la enfermedad, orillándolos a no buscar atención médica a tiempo y exponiéndolos a la muerte.

Por temor al rechazo social en muchos hogares se está cerrando la puerta a los equipos médicos que dan seguimiento a los brotes epidemiológicos, lo que favorece la expansión

del mal.

Los servicios médicos han advertido en las últimas semanas que muchos pacientes con covid-19 están llegando tarde a los puestos de atención por el temor al rechazo y a

la discriminación.

Hay pacientes que llegan con diez días de retraso, cuando ya no podemos hacer muchos por ellos, decía ayer un médico del Hospital Escuela Universitario.

“La estigmatización también está matando a quienes enferman de covid; la discriminación, la estigmatización está pasando a ser una causa más para la expansión del virus en nuestra sociedad”, agregaba.

La situación es grave y requiere de un cambio de actitud de la población frente a una enfermedad que eventualmente puede contagiarnos a todos.

Son momentos en los que deben prevalecer los sentimientos de solidaridad para con los enfermos y los que más han sido golpeados económicamente por la pandemia, para con quienes se han quedado sin trabajo, para con quienes no tienen cómo llevar alimentos a sus mesas.

En estos momentos se debe preservar la vida de todos y todas las hondureñas, por eso, si se siente enfermo, si tiene síntomas de covid, no lo dude, busque ayuda médica de inmediato. No tenga pena, no tenga miedo al qué dirán. Actúe de inmediato. Es su vida la que está en peligro.