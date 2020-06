Editorial

Organismos internacionales de defensa de los derechos de las mujeres vienen alertando, desde el inicio de la pandemia del coronavirus en el planeta, del crecimiento de la otra pandemia, la de la violencia doméstica e intrafamiliar.

Desgraciadamente, el hogar, que debería ser el lugar más seguro sobre la tierra para los seres humanos, no lo es para miles de niñas, niños, mujeres y adultos de ambos sexos víctimas de abusos sexuales, de todo tipo de violencia y de muerte.

La ONU ha declarado desde hace años que esta otra pandemia mata por lo menos a 50,000 personas por año en el mundo y que deja terribles secuelas en millones de otras más, mientras que Amalia Alarcón, gerente del programa “Transformadores de género e influencia”, escribía en la edición de ayer de diario EL HERALDO que si bien esta es una pandemia que no tiene saturados los hospitales, sus muertes son más un goteo constante, por lo que tampoco llenan las morgues; sus víctimas muchas veces no acuden a pedir ayuda por lo cual no suman a las estadísticas oficiales ni aparecen en las noticias.

En Honduras, este drama es registrado por el Observatorio Nacional de la Violencia de la UNAH, que en su último informe ha revelado que las denuncias semanales por violencia doméstica e intrafamiliar se han incrementado en 4.1% durante la cuarentena domiciliaria.

Ya son más de 15,100 las denuncias en 290 de los 298 municipios que tiene el país, lo que refleja la magnitud de esta otra tragedia.

Erradicar este tipo de violencia debe ser un tema prioritario para la sociedad y el gobierno hondureño y para ello, como lo plantean los académicos y defensores de los derechos humanos, se requiere que se refuercen los mecanismos y la legislación de prevención de estos casos y al mismo se activen los mecanismos de denuncia y atención de las víctimas de estos delitos.

Y a nosotros, a todos y todas, nos toca rechazar este tipo de violencia en todos los escenarios que sean posibles y denunciarlos a los entes competentes cuando sea necesario. Esta violencia no debe continuar.