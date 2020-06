Editorial

La violencia no frena en Honduras

Honduras sigue teniendo entre sus deudas pendientes la reducción de los altos índices de violencia, que diezman a su población.

Los homicidios se han seguido registrando con intensidad aun durante la cuarentena y el toque de queda ordenado por el gobierno para frenar el covid-19 en marzo pasado.

Las cifras son escalofriantes.

El Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) registra 443 homicidios desde el 15 de marzo, fecha en la que inició la cuarentena por el covid-19, hasta el 23 de mayo, es decir en 69 días.

El documento resalta que la mayoría de los asesinatos ocurrieron los sábados y domingos, días en los que se supone nadie debe de circular según manda la ordenanza oficial, y la ocurrencia en ese mismo período de nueve masacres, así como el alto número de mujeres que fueron asesinadas en ese período.

A nivel internacional, las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula volvieron a formar parte del ranking del listado de las 50 ciudades más peligrosas del mundo que anualmente elabora la ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

San Pedro Sula aparece en el puesto 15 con una tasa de 55.21 homicidios por cada 100,000 habitantes y Tegucigalpa en el lugar 33 con una tasa de 40.96.

Las cifras solo reflejan la deuda que el Estado sigue teniendo en materia de seguridad para con la ciudadanía, y la necesidad de que vuelvan a la revisión de esas políticas a fin de garantizar la vida a la población, que se encuentra indefensa frente a los delincuentes y sicarios que actúan casi en total impunidad.

Llaman a no olvidar que la violencia, la inseguridad ciudadana y la delincuencia tienen en la pobreza uno de sus principales detonantes, y en la impunidad un aliado, y que tienen que actuar pronto. Que la pandemia no sea un pretexto para no hacerlo.