Editorial

Es una noticia alarmante.

“Honduras saltó de la etapa dos a la número cuatro, que es el contagio comunitario, y la fase tres que es donde se debían colocar los cercos epidemiológicos en las zonas de infección no se pudieron hacer y controlar porque no se hicieron las pruebas PCR. De un momento a otro pasamos al contagio comunitario porque la gente salió muy rápido a la calle”.

El anterior es el análisis sobre la crítica situación que vive el país del experto en salud pública, medicina tropical y gestión hospitalaria Henry Andino, quien, junto a otros especialistas analizan la evolución de la pandemia en el país, los resultados de las pruebas PCR y el elevado porcentaje de casos positivos que se están registrando.

¿Y qué significa contagio comunitario? Los entendidos en la materia explican que esta es la fase en la cual “el contagio se ha extendido a la población, no pudiendo establecerse la cadena de contagio”, y en la cual la única medicina confiable para no contraer el mortal virus es la de extremar las medidas de bioseguridad, tales como no romper los cercos epidemiológicos, guardar la distancia física entre las personas, usar mascarillas y lavarse las manos con abundante agua y jabón.

No cumplir con esas recomendaciones nos pone a todos en riesgo de enfermar y demandar de un endeble sistema de salud la atención a nuestros males.

Solo actuando responsablemente podremos ganar esta batalla y evitar ver y vivir lo que han sufrido otros países del continente americano y del mundo, donde han colapsado los sistemas de salud y los muertos han tenido que ser enterrados en fosas comunes.

Las proyecciones no son nada halagadoras. Viene una etapa en donde si no acatamos las medidas vamos a seguir viendo miles de casos a diario y más familias enlutadas, ha dicho Francis Contreras, el vocero de Sistema Nacional de Emergencia. Solo unidos podemos revertir esos escenarios y si cada uno hace lo que le compete, seguro que por el bien del país, se logrará.