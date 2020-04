Editorial

Desde el inicio de la crisis sanitaria por el Covid-19, la cúpula empresarial ha propuesto al gobierno una serie de medidas para mitigar el impacto en la economía por el inminente cierre de empresas y el despido de trabajadores, que no han sido escuchadas. Las propuestas están sobre la mesa y van en consonancia con las que recomiendan expertos internacionales en materia económica y los organismos financieros internacionales; son medidas, incluso, que ya han sido adoptadas en otros países de la región que enfrentan la misma problemática. No se desconoce que los planteamientos han sido llevados a las mesas de trabajo integradas para definir las políticas de atención a cada uno de los sectores económicos durante y después de la emergencia, pero no se conocen los argumentos que se tienen para no tomarlas en cuenta.

Los números que deja hasta ahora la pandemia son escalofriantes: el 80% de las empresas a nivel nacional están cerradas en acatamiento a las medidas de aislamiento social para contener el avance de la pandemia y más de 50,000 empleados han sido suspendidos, sin contar los miles de trabajadores por cuenta propia que no tienen ingresos. Paralelamente, las remesas -la principal fuente de divisas y, a su vez, el sustento de miles de familia que han logrado escapar de la pobreza con las ayudas que reciben de sus parientes que se fueron a Estados Unidos en busca del “sueño americano”- cayeron en marzo en un 3.8%. La situación tiende a agravarse, y todavía más, si el gobierno no asume su responsabilidad de adoptar, conjuntamente con los actores de la economía nacional no importando a qué sector pertenecen y mucho menos la posición política o ideológica que estos tengan, las medidas que son necesarias para mitigar las consecuencias que ya nos deja el Covid-19. Hay que garantizar que en estos momentos se adoptarán todas las medidas que sean necesarias, que todos los sectores aportarán su cuota de sacrificio, pero que también se sentarán las bases para que juntos, hombro a hombro, Honduras pueda resurgir de entre las cenizas.