Editorial

Transparencia vs. corrupción

Los funcionarios gubernamentales encargados de ejecutar los dineros destinados para atender la pandemia del Covid-19 están obligados a informar detalladamente cómo, cuándo, en qué y a quién le han comprado cada uno de los materiales, equipos y alimentos requeridos por la emergencia. No se trata de molestar a nadie ni de molestarse, se trata de asegurar que cada centavo del presupuesto público del segundo país más pobre de América que se destine a la atención de la emergencia no se desvíe a los bolsillos de unos pocos, como suele suceder en tiempos de emergencia no solo en Honduras, sino que en el continente entero, donde la corrupción pública ha echado raíces.

Los cuestionamientos alrededor de compras y contrataciones en estos días deben ser aclarados con toda la información de respaldo que debe mediar en cada una de estas transacciones, incluso sin aprovecharse de las reformas que a lo largo del tiempo han hecho a las leyes de transparencia con el propósito de esconder las actuaciones de muchos malos funcionarios que se han hecho ricos con los dineros del pueblo.

El presidente Juan Orlando Hernández escribió ayer en su cuenta oficial de Twitter que “el tema de rendición de cuentas y transparencia es obligatorio, es prioridad” en su administración y que Honduras “ha establecido un sistema de auditoría concurrente para detectar irregularidades de manera temprana, si las hubiera”. “Se los digo alto y claro: A todo funcionario público o empresario privado que quiera aprovecharse de esta emergencia abusando de esta tragedia, nuestro Gobierno no se los permitirá y les hará rendir cuentas en los tribunales”, apuntó. Le tomamos la palabra porque así debe de ser, todo aquel que aproveche la tragedia que el pueblo hondureño vive en este momento tiene que ser llevado a los tribunales de justicia competentes a responder por el delito cometido, y enviados a la cárcel una vez probadas las anomalías. Solo teniendo como eje primordial de actuación la transparencia y aplicando la ley a quienes la incumplen, se frenará el oprobioso delito de la corrupción que tanto daño ha hecho al pueblo.