Editorial

Un espectáculo que no debe repetirse

El espectáculo circense protagonizado por autoridades sanitarias y periodistas el pasado martes en Tegucigalpa por la llegada al país de una paciente sospechosa de coronavirus o Covid-19 es reprochable e inaceptable desde todo punto de vista.

No se trata de lavarse las manos y echarse las culpas unos a otros, pero sí de reflexionar sobre lo sucedido.

Queda claro que son culpables del espectáculo, por igual, las autoridades sanitarias y aeroportuarias, que fueron los primeros en romper los protocolos establecidos internacionalmente para el manejo de estos casos, al filtrar hasta el más mínimo detalle del arribo de la paciente, incluyendo su nombre, edad y procedencia; y los periodistas, que una vez que la información estuvo en sus manos corrieron al aeropuerto en busca de la primicia.

Como lo expuso la Organización Panamericana de la Salud en Tegucigalpa, fue inaceptable ver cómo los miembros de la prensa obstaculizaron el manejo adecuado de la paciente, que debía ingresar a una sala de aislamiento en el centro hospitalario.

Todos los participantes en este vergonzoso hecho le deben una disculpa a la dama, que regresaba a su país de un viaje de vacaciones, sin esperar que le iban a atropellar su dignidad de la manera en que se hizo.

Tras lo sucedido, todos están llamados a reflexionar: las autoridades acerca de la importancia de su papel apegado a los protocolos internacionales sobre el manejo de la enfermedad, y los periodistas sobre la calidad de la información que transmiten a través de sus medios de comunicación. Por que no se trata de quien logra más “likes” con la información que sube a las redes sociales ni de coartar el derecho de la prensa y de los periodistas a informar y de la ciudadanía a estar informado. Lo que se demanda es que todos seamos responsables al momento de manejar y hacer pública una información tan sensible como esta, y más importante, que todos respetemos la dignidad de las personas que estén involucradas, sin importar su estatus social y procedencia. Lo que pasó el martes pasado, no debe volver a pasar