Editorial

El desempleo es uno de los problemas que más golpea a la sociedad hondureña. Tal es su impacto que el 100 por ciento de los y las hondureñas que se unen a las caravanas de migrantes lo hacen precisamente por esta causa. Y no es un invento, basta escuchar las entrevistas que periodistas nacionales y extranjeros les hacen a lo largo de su tortuoso camino. Van a los Estados Unidos en busca de un empleo, un empleo en el que le paguen un salario con el cual se pueda atender las necesidades de su familia. Y los que no se van se las ingenian para hacer una actividad que les permita sobrevivir.

Este es el caso de María Elena, una mujer de 27 años y madre de una niña de año y medio que trabaja como taxista en una de las empresas que prestan el llamado servicio VIP en Tegucigalpa. “He metido curriculum en un sinfín de lugares y no encuentro trabajo, por eso he decidido trabajar aquí, como taxista. Yo necesito mantener a mi bebé”, cuenta la mujer, que anda preocupada por el anuncio de que las autoridades de Transporte andan decomisando estas unidades “por ilegales”. Otro trabajador de este rubro también está preocupado. “Si me decomisan mi carro, ¿qué voy a hacer?”, se pregunta. “Este es mi trabajo, esta es mi fuente de ingresos, con esto mantengo a mi familia”.

La misma Dirección del Transporte acepta con son miles de personas las que se dedican a esta actividad en el país, por lo que deberían sentarse a buscar una respuesta a la problemática que se ha generado tras las protestas de los taxistas con número, que los ven como una competencia ilegal. Están obligados a buscar una salida que no afecte ni a los trabajadores de ambos servicios de taxi, que necesitan su empleo, ni a los usuarios, quienes deben ser los que al final decidan, con base en sus propios intereses, cuál de los dos servicios utilizar.

Y si la Ley de Transporte ya prevé la regulación de estos servicios, entonces, ¿por qué no hacerlo?

El país necesita respuestas positivas a la demanda de sus ciudadanos, abrir fuentes de empleo, no cerrarlas.