Editorial

La exclusión de 1.1 millones de niños y jóvenes del sistema educativo nacional debería tener al gobierno y la sociedad en general en estado de emergencia; sentados, elaborando un plan de atención a este problema.

Pero no es así. Las causas por las cuales los niños y los jóvenes no se matriculan se mantienen inalterables, y son muchas, resaltando la pobreza extrema de miles de familias que no cuentan con los recursos para matricular a sus hijos en un centro escolar, pero también la falta de cupos y de estrategias para atender y mantener a los educandos en las aulas de clase, por eso las cifras de deserción y repitencia también alarman.

Hasta octubre de 2019, el Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE), de la Secretaría de Educación, registraba que 82,438 educandos habían desertado del sistema.

Enfrentar este problema requiere de decisiones extremas, de ideas creativas.

El ministro de Educación, Arnaldo Bueso, dijo que este año buscarán casa por casa a quienes no se matriculen y llamó a todos los sectores a unirse a este esfuerzo.

El funcionario también ha dicho que trabajan en un plan para garantizar que los alumnos y alumnas se mantengan en los centros educativos y no deserten; que incentivarán el arte y el deporte para que los estudiantes estén motivados.

Pero paralelamente, el gobierno debe echar a andar planes que garanticen a sus padres un trabajo y un salario digno, que les permita mantener a sus hijos en las escuelas y colegios.

Esperaremos a que esta no sea una declaración más, como casi siempre sucede, y que con el paso del tiempo las estadísticas oficiales nos reflejarán que los niñas, las niñas y los jóvenes están en los centros escolares recibiendo el pan del saber.

El reto es grande, pero tiene que emprenderse. No hacerlo orilla a miles de padres y madres de familia, a los jóvenes, a buscar esas oportunidades más allá de las fronteras patrias