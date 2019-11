Editorial

La época de Navidad en Honduras está comenzando con malas noticias.

Un niño de 13 años ha sufrido quemaduras severas por el uso de pólvora y le han amputado su dedo pulgar y dedo medio de la mano izquierda.

El pequeño pasa así a formar parte de la lista de miles de niños y niñas que año con año ven mutilada alguna parte de sus cuerpos y crecen con las marcas del mal uso de la pólvora en las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Como lo hemos hecho en el pasado, este año desde EL HERALDO nos unimos a las voces de quienes llaman a los padres y madres de familia, a los adultos, a cuidar de los más pequeños de la casa y evitar que sean víctimas de estos accidentes que marcan sus vidas.

Esa es nuestra responsabilidad.

Una responsabilidad que también debe ser compartida por las autoridades competentes, quienes deben hacer lo propio y asegurar que los artefactos explosivos no sean vendidos en aquellos términos municipales en los que se ha prohibido su comercialización y se apliquen las sanciones que estipulan las leyes a quienes las incumplan.

Los comerciantes también deben hacer lo propio, porque no solo se trata de obtener ganancias en esta época del año, sino de preservar la vida, principalmente la vida de los más pequeños.

Es por esta razón que en esta época de recogimiento espiritual y familiar debemos cuidar que nuestros niños y niñas, y por igual los adultos, no se vean afectados por nuestra irresponsabilidad.

No olvidar que los niños y las niñas no tienen conciencia de las consecuencias del uso de esos productos, no son culpables, y que por eso hay que protegerlos.

Cuidar que este año no se registre una persona quemada o mutilada por el uso de pólvora debe ser nuestro propósito de Navidad y fin de año.