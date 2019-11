Editorial

L HERALDO ha retomado esta semana el tema del fallido proyecto de riego del valle de Jamastrán, El Paraíso. Ha constatado que la obra sigue paralizada y que más de 5.4 millones de dólares en materiales y equipo para ejecutarlo están botados, a la intemperie. Tras la denuncia de nuestra Unidad Investigativa y las quejas de los productores, sobran las explicaciones y las justificaciones del porqué el proyecto -que se suponía beneficiaría a 17,500 familias de la región- está paralizado.

Del proyecto se sabe que iba a ser ejecutado por la empresa Apollo International Limited, financiado por el banco Exim Bank, ambos de la India, y que el equipo que está abandonado también fue comprado en ese país.

Se ha dicho además que la obra se paralizó porque a la empresa constructora se le entregaron estudios hídricos desfasados que obligaron a ajustar los presupuestos, los diseños del sistema de riego y el costo.

Pero en medio de los alegatos legales y administrativos, lo único cierto es que en Jamastrán “están tirados” varios millones de dólares y que a pesar de la necesidad del proyecto de riego, nadie hace nada para reactivarlo.

Los productores de la zona dicen estar cansados de “tanta mentira” y demandan respuestas inmediatas alrededor de la obra.

Apollo International Limited ha dicho en un comunicado que junto al gobierno y la SAG “están haciendo todos los esfuerzos para eliminar todos los obstáculos posibles hacia la ejecución sin problemas del proyecto”.

Pero eso, claro está, no es suficiente. El gobierno está obligado a actuar y a ejecutar las garantías que establece el contrato y abrir una investigación que lleve a conocer las interioridades de un proyecto en el que a todas luces las cosas no se han hecho bien. Deben identificar y castigar a los responsables de que esos millones de dólares estén botados, al aire libre. Estos casos no deben quedar impunes.