Editorial

l gobierno de los Estados Unidos ha dispuesto de más de 16,000 plazas temporales de trabajo para igual número de hondureños interesados en ir a aquel país a realizar labores agrícolas y no agrícolas.

La oferta forma parte de los acuerdos firmados por el gobierno de Honduras y su par estadounidense para impulsar la migración ordenada y frenar, así, la migración de miles de hondureños y centroamericanos que anualmente viajan al país del “Tío Sam” en busca de esas oportunidades laborales que no encuentran en sus países de origen.

A través de la Secretaría del Trabajo, el gobierno de Honduras ha iniciado el proceso de inscripción de los interesados en ser parte de estos programas, pero son pocos los que se han acercado a llenar los formularios.

Apenas 8,100 ciudadanos acudieron al proceso de reclutamiento que se realizó en diez ciudades del interior del país, y de los cuales 1,392 fueron preseleccionados para obtener una visa de trabajo en los Estados Unidos, según el informe oficial.

¿Por qué tanto desinterés?

Los estudiosos del tema tienen sus opiniones. Ricardo Puerta, por ejemplo, cree que el hecho de que uno de los requisitos para optar a estas visas sea el no haber sido deportado, juega en contra de quienes estarían interesados en irse, así como la escasa credibilidad que tiene el gobierno actualmente y la inestabilidad que se transmite en el ambiente debido a la problemática política. Todo “pasa por una falta de credibilidad en si se van a ejecutar estos procesos”, ha indicado el analista.

Frente a esto, no hay duda que el gobierno tiene un gran reto por delante y es el empujar una masiva campaña de promoción a través de los medios de comunicación con mensajes claros sobre la seriedad de la propuesta y sus beneficios, porque no hay duda que esta es una buena oferta para aquellos que desgraciadamente no tienen un empleo decente en su

país de origen.