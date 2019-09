Editorial

Un doble drama, con trágicas consecuencias humanas y ambientales, acontece en Brasil, en donde la Amazonia está siendo destruida implacablemente, merced a la actividad depredadora del hombre. Agronegocios, madereros, mineros, con la anuencia gubernamental están quemando los inmensos bosques que cubren al pulmón de la humanidad, causando un desequilibrio ecológico irreparable para convertir esas tierras, de suelos frágiles, en pastizales, plantaciones de soya, represas hidroeléctricas. Desde la época de las dictaduras militares empezó esta penetración, construyendo carreteras y caminos al interior de las selvas, en las décadas de los años sesentas y setentas.

A medida que las forestas se incendian, las tribus indígenas al igual que la flora y fauna van perdiendo irremediablemente sus habitats naturales, hasta su eventual final extinción.

Durante tres semanas las autoridades brasileñas, de manera indiferente, no actuaron en consonancia, minimizando la magnitud de la catástrofe. Solamente debido a las protestas generalizadas de países y personas a lo largo y ancho del planeta, más la creciente indignación de la ciudadanía local, es que, finalmente, se convocó al Ejército para intentar controlar los incendios, sin éxito hasta ahora.

Brasil no cuenta ni con equipos suficientemente experimentados, ni con los recursos necesarios, humanos y materiales, para, por sí solo, realizar la extinción de las llamas. El G-7, que reune a las naciones más ricas e influyentes del mundo, decidió colaborar económicamente a tal colosal misión, siendo su generosa oferta rechazada por Bolsonaro, en actitud irresponsable, cubriéndose bajo el manto del ultranacionalismo, sin comprender que no solo su país, pero el planeta Tierra en su totalidad, tiene en peligro su eventual supervivencia.

Honduras también, cíclicamente, sufre de incendios que van destruyendo las últimas reservas forestales que quedan, amén de las invasiones humanas en zonas calificadas de protegidas por el Estado. Incluso la Biósfera del Río Plátano, patrimonio de la humanidad, está siendo cada vez más dañada y su área geográfica disminuye.

El hombre, en su afán de acumular riquezas rápidas, de cualquier manera, en el menor tiempo posible, se está auto-destruyendo, sin posibilidad de sobrevivir en el mediano plazo.