Editorial

El dengue mata, no es broma

Los hondureños y hondureñas parecemos relajados ante el crecimiento de la epidemia del dengue en el territorio nacional.

Las autoridades sanitarias ya confirmaron la muerte este año de 89 personas por causas de esta enfermedad, mientras que otros 68 casos están pendientes de confirmación.

Las cifras son alarmantes, y más cuando se revela que la mayoría de las víctimas son mujeres, niños y niñas y hombres en edad productiva.

Los ciudadanos debemos estar alerta y trabajar en la eliminación de los criaderos del zancudo transmisor de la enfermedad. Las autoridades deben hacer lo propio.

Nadie puede bajar la guardia.

En EL HERALDO estamos conscientes de ello y por eso desde nuestras plataformas digitales se ha lanzado una campaña que busca educar sobre la gravedad de la epidemia y compartir información que nos ayude a prevenir el contagio.

La iniciativa, bajo el lema “El dengue mata, tómatelo en serio”, busca, precisamente, acaparar la atención de aquellos a quienes la infección vírica aún les es indiferente.

A ellos queremos llegar con un mensaje contundente: el dengue es mortal y usted, o uno de los suyos, puede ser la próxima víctima.

En ese sentido, reiteraremos que es responsabilidad de cada ciudadano limpiar terrenos, cunetas, solares baldíos, no tener recipientes dentro y fuera de su hogar con aguas estancadas, tapar tanques y depósitos. También es nuestra responsabilidad involucrar a todo nuestro entorno familiar, incluidos los más pequeños, en las tareas de prevención. De acuerdo con los expertos, todos los países van a tener epidemias de dengue, pero eso no debe ser un consuelo para los hondureños. Frente a la epidemia hay que actuar rápidamente. Trabajar para preservar la vida y que el virus nos afecte o no, está en nuestras manos.