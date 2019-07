Editorial

Es el calificativo que puede darse a los hechos acaecidos en los últimos días en el Congreso Nacional. Los diputados están dando un mal ejemplo a los niños, jóvenes y a la ciudadanía en general con sus demostraciones de fuerza como medida para resolver sus diferencias. No hay justificación para priorizar el uso de la fuerza sobre la del diálogo como la herramienta para la solución de conflictos, y mucho menos si son ciertos los comentarios que circulan en los pasillos de la misma clase política en relación a que mientras los diputados del partido Libre hacen uso de los pitos, los gases, los gritos y los golpes para hacer valer sus criterios, sus líderes están negociando bajo la mesa con sus opositores. ¿Por qué generar entonces todo este espectáculo circense si hay negociaciones bajo la mesa?

Nadie desconoce que el conflicto político tiene su génesis en la violación reiterada a las leyes de la República, pero, ¿se resolverán esas diferencias con las acciones que se vienen ejecutando en el hemiciclo legislativo?

Las respuestas están en manos de quienes -por un lado- demandan el nombramiento de sus representantes en los nuevos organismos electorales y -por el otro- de quienes se empecinan en no hacerlo en tanto las leyes de las nuevas instituciones no hayan sido discutidas y aprobadas.

Ellos están obligados a sentarse a discutir sus diferencias, pero priorizando los intereses nacionales sobre los particulares y de partidos, porque de todos es sabido que los problemas que han arrastrado a la actual crisis política no se resolverán nombrando en los organismos electorales a los que piensan como yo pienso y sacando a los que no piensan como yo pienso. Es decir, que de una vez por todas los diputados demuestren madurez y de una manera responsable comiencen a definir el nuevo marco electoral que el país demanda para fortalecer su endeble democracia y a partir de allí iniciar el camino de la reconstrucción nacional. Ya basta de espectáculos grotescos. Los diputados están obligados a actuar con sensatez, con responsabilidad, con respeto para con el pueblo que los eligió con la esperanza de que desde el Congreso Nacional empujarán al país por senderos de paz y desarrollo, y no el del caos y anarquía como sucede en la actualidad.