Editorial

Y los planes y programas para atender a las poblaciones que todos los días van en busca del mal llamado “sueño americano” en qué han quedado?

Cuando la crisis de los migrantes alcanzó su punto más alto, con miles de centroamericanos caminando en caravanas por las carreteras de Honduras, El Salvador, Guatemala y México hacia los Estados Unidos, todos los gobiernos pusieron el grito en el cielo y volvieron a sacar los viejos proyectos y, junto a las nuevas ideas que surgieron en el momento, anunciaron un plan integral de ayuda a los migrantes. La idea era ir a las comunidades más pobres y generar ahí esas oportunidades que la gente demanda para atender sus necesidades prioritarias.

Pero han pasado los días, las semanas, los meses y todavía no se han concretado los anuncios.

Si bien no se puede desconocer que se han realizado varias reuniones entre funcionarios de Estados Unidos con sus pares centroamericanos para afinar el pacto regional o memorándum de cooperación que incluye, entre otros puntos, combatir la trata y el tráfico de personas, el intercambio de información y asuntos de inteligencia y seguridad fronteriza, también es cierto que muy poco se conoce de los programas anunciados para la generación de empleo y mejorar las condiciones de seguridad que demandan las comunidades, y que son dos de las causas que impulsan la migración masiva. También es cierto que mientras los países actores del drama de la migración no tomen en serio la problemática y empujen los programas sociales para atender las necesidades básicas de sus pobladores, las personas no tendrán más opciones que ir en busca de esas oportunidades a otros lados.

Además, está claro que la migración no se detendrá incrementando las políticas represivas a lo largo del tortuoso camino, por lo que los gobiernos centroamericanos y el mismo Estados Unidos deben empujar para ejecutar esos planes de desarrollo que tanto demandan las poblaciones más pobres de la región. Esta es la única manera de parar los flujos migratorios.