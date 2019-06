Editorial

Las condiciones de vida para los inmigrantes ilegales que alcanzan la frontera sur entre México y Estados Unidos se está recrudeciendo. Las políticas antiinmigrantes del presidente Donald Trump parecen estar teniendo el efecto deseado para el gobernante de la potencia mundial, aunque no para los centroamericanos que siguen viendo en ese país la puerta de entrada a una vida con mejores condiciones de las que tienen en sus países de origen.

Y es lamentable, triste, indignante, conocer la formas hasta degradantes y violatorias a los derechos humanos con las que son tratados los centroamericanos, principalmente los niños y niñas migrantes no acompañados que se encuentran en los centros de detención de Estados Unidos. La semana anterior, el presidente Trump ordenó cancelar las clases de inglés y matemática, los programas de recreación y la asistencia legal a la que ellos venían teniendo derecho. La medida afectará a más de 40,800 menores provenientes en su mayoría de Guatemala, El Salvador y Honduras. La decisión del gobierno estadounidense debe respetarse, se enmarca en sus leyes, pero eso no quita que sea atentatoria contra los derechos humanos de los niños y adolescentes que huyen de la violencia y la pobreza de sus países de origen. Es por eso que las voces de los defensores de los derechos humanos se han alzado para advertir que esos centros de detención son hoy por hoy los campos de concentración del siglo XXI. Sin duda que los gobiernos de los países centroamericanos de donde proceden los menores que se encuentran en los centros de detención son responsables de su precaria situación por no tomar las medidas para mejorar las condiciones de vida de sus conciudadanos, no obstante, deberían hacer suyo el reclamo de los defensores de derechos humanos y salir en defensa de los derechos humanos básicos de los menores y adolescentes que como único delito sobre sus espaldas cargan el haber nacido en naciones pobres, mal administradas, en las que las que campea la corrupción y la impunidad, y no olvidar nunca que los migrantes son seres humanos con derechos humanos.