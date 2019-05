Editorial

El gobierno de Honduras y la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que estaba en el país hace más de una semana revisando las finanzas públicas en el marco del artículo IV de la institución, anunciaron ayer la firma de un acuerdo stand by por dos años.

El programa económico apunta a mantener la estabilidad macroeconómica mediante reformas para garantizar la sostenibilidad de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), crear el espacio fiscal necesario para la inversión y el gasto social manteniendo la estabilidad fiscal y medidas para fortalecer la gobernanza, mejorar el ambiente de negocios con el fin de fomentar un crecimiento económico sostenible e inclusivo. Las autoridades aseguraron que el acuerdo no contempla nuevas cargas impositivas, y no queda más que confiar que eso así será porque la economía doméstica de los hondureños no soportaría una nueva alza a ningún tipo de impuesto. Sin duda que alcanzar este acuerdo es un respiro para la actual administración del presidente Hernández porque le abre las puertas para enfrentar la crisis que tiene al borde del colapso a la ENEE y que amenaza con llevarse por delante las finanzas del Estado, si no se impulsa de manera urgente un plan de rescate. Es importante también porque un compromiso de este tipo obliga a los funcionarios a observar los términos del acuerdo y con ello al ordenamiento de las finanzas públicas; y porque en el mismo se establecen condicionamientos para mejorar la gobernanza, incrementar la transparencia y fortalecer el Estado de derecho.Se debe reconocer el trabajo y los logros del equipo negociador del nuevo acuerdo, pero al mismo tiempo llaman la atención como ya lo han hecho los empresarios, exhortar a cumplir con los compromisos contraídos para que así se construya un factor clave para fomentar la inversión, generar producción y crecimiento inclusivo mediante la generación de empleos dignos, dentro de un clima de estabilidad. El buen desempeño macroeconómico del país debe comenzar a verse en la reducción de las alarmantes cifras de pobreza que vive más de la mitad de la población, lo que solo se logrará atrayendo la inversión nacional y extranjera que generen los empleos dignos que clama la población.