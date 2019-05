Editorial

No hay duda que en el mundo globalizado de hoy en día la integración es la única alternativa que tienen los países centroamericanos para salir del subdesarrollo y la puerta para mejorar la calidad de vida de millones de personas que viven en la pobreza, y con ello contener la migración. Así lo ha dicho el expresidente de Guatemala y actual secretario del Sistema de Integración Centroamericana (Sica), Vinicio Cerezo. “Es (Centroamérica) un mercado de 45 millones de habitantes, un mercado para hacer crecer nuestras economías. Es la opción para salir adelante, no hay otra alternativa, si no seguiremos siempre dependiendo de otras economías o seremos víctimas del narcotráfico porque no tenemos la capacidad solitos de controlarlo”.

Cerezo también ha comentado en una entrevista con EL HERALDO que actualmente trabajan en un plan regional para propiciar el desarrollo y que proyectan que el mismo esté terminado y en marcha en el 2021. Un nuevo intento de alcanzar la tan soñada integración regional que con el devenir del tiempo ha chocado con altos muros que han frenado la culminación de estos procesos.

Este es, sin embargo, un anuncio importante en medio de la conflictividad política que enfrentan algunos países de la región y los altos índices de pobreza y violencia de millones de sus habitantes; un espacio más que se abre en busca del desarrollo de una región marcada históricamente por gobernantes que han hecho migas con la corrupción y saqueado los bienes públicos; con índices de impunidad inalcanzables; que no conocen de la existencia de la palabra transparencia, y que con sus actuaciones han legado a las actuales generaciones alarmantes índices de pobreza, inseguridad, violencia y de delincuencia en la que viven casi todos los países de la región.

Hay que esperar que este nuevo esfuerzo no quede en papeles y en ostentosas cumbres presidenciales llenas de retórica.