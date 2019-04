Editorial

Honduras proyecta para este año un crecimiento económico entre el 3.3% y 3.7% del Producto Interno Bruto (PIB).

Las expectativas de un crecimiento de la economía por encima de esas proyecciones -que no van más allá del crecimiento registrado el año pasado de un 3.7%- no están en el horizonte cercano, y esas no son buenas noticias para el país, pues las esperanzas de ver reducidas las tasas de pobreza en el corto plazo se desvanecen, aclarando que con ello no dejamos de desconocer (y reconocer) la importancia de que se mantengan las proyecciones de crecimiento aun en medio de un entorno internacional adverso marcado por el debilitamiento, en 2018, de algunas economías en Europa y Asia y los efectos negativos de las medidas comerciales adoptadas por los Estados Unidos de América y China.

Los motores del crecimiento de la economía hondureña siguen estando concentrados en el consumo, la inversión del sector privado y la demanda externa de productos nacionales, como el café, que enfrenta actualmente una fuerte crisis por la caída de los precios en el mercado internacional.

Está claro que el país requiere de medidas más agresivas que marquen el despegue de la economía y que las buenas cifras macroeconómicas se reflejen en la economía familiar y en la reducción de las alarmantes cifras de pobreza.

Los retos de la economía son gigantescos. Se deben continuar mejorando y fortaleciendo los mecanismos de recaudación fiscal, haciendo un uso racional de los dineros públicos, fortaleciendo de control y la lucha contra la corrupción, transparentando el manejo de las finanzas. Poner fin a la crisis política es fundamental y ello conlleva transparentar los procesos electorales y garantizar el respeto de los hondureños en las urnas. Solo un país estable política y económicamente podrá atraer las inversiones que el país necesita para crear las oportunidades laborales y de desarrollo de los más pobres.