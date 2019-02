Editorial

Los accidentes viales son considerados un desastre mundial y una epidemia. Las muertes ocasionadas por este tipo de accidentes han pasado a ser en Honduras la segunda causa, después de los homicidios.

La situación es tan grave que entre el 1 de enero y el 16 de febrero de este año ya se reportaba la muerte de 187 personas por causas asociadas a este tipo de accidentes. Ello sin contar otras consecuencias para los sistemas de salud, como el alto número de atenciones por lesiones, que en algunos casos causan discapacidades motrices severas y en muchos otros lesiones menores. Además del daño a la vida y la salud de las personas que se ven involucradas en estos accidentes, se debe sumar el alto impacto económico para los servicios de salud y las empresas que deben pagar incapacidades y dejar de disponer de la mano de obra de los afectados por días y hasta meses y años. El exceso de velocidad, conducir alcoholizado o bajo el efecto de drogas, no utilizar el cinturón de seguridad y los sistemas de sujeción para los niños pequeños; no usar casco cuando se maneja motocicleta, así como las distracciones como hablar por celular, enviar mensajes, llevar la música a un volumen exageradamente alto o realizar varias acciones a la vez, como fumar o maquillarse, son algunas de las causas de estos acontecimientos. No respetar las señales viales, también. Los académicos coinciden con las autoridades y los organismos de socorro en la tesis de que todas las causas que generan estos accidentes son prevenibles, tanto por parte de los motoristas como de los peatones. Ocho y hasta nueve de cada 10 accidentes podrían ser prevenibles si los involucrados en ellos observaran una conducta distinta, de mayor respeto a las leyes viales y a la vida. Pero también las autoridades tienen su grado de responsabilidad porque generalmente no se encuentran en los lugares donde deben estar y permiten los abusos de los motoristas, principalmente de los del transporte pesado en las carreteras abiertas. En ciudades como Tegucigalpa se deben adoptar medidas de protección al peatón. El uso de puentes peatonales, el respeto de los pasos de cebra, la construcción de aceras y evitar que estas sean utilizadas como puntos de taxis ayudaría, sin duda, a reducir el número de accidentes y muertes por esta causa. Preservar la vida es responsabilidad de todos y todas.