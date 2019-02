Editorial

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos dio a conocer la semana anterior cifras escalofriantes en relación al número de familias hondureñas que han detenido por tratar de ingresar ilegalmente a su territorio. Cifras que deberían de llamar la atención de las autoridades nacionales.

Dijeron que entre octubre del año 2018 y enero de 2019 detuvieron en la frontera sur de su país 36,000 unidades familiares procedentes de Honduras, huyendo de la violencia y la pobreza imperante en su país de origen. Desde octubre del año pasado, Honduras se ha visto sacudida por las caravanas de miles de migrantes quienes, sin importar los riesgos que conlleva el camino hacia Estados Unidos, decidieron irse en busca del mal llamado sueño americano. Fue entonces cuando las autoridades salieron a anunciar millonarios planes de inversión que generarían el empleo que esas personas demandan, pero los resultados no se ven por ahora. Estados Unidos también anunció un plan de ayuda a los países del Triángulo Norte para la implementación de proyectos de desarrollo que coadyuven a reducir los niveles de pobreza en la región, todo con el propósito de parar el alto flujo migratorio, pero tampoco se ven avances en ese campo. Todo ha quedado a nivel de declaraciones de los funcionarios de Estados Unidos, México y los países de la región, y en la expresión de sus buenos deseos. Mientras tanto, las condiciones de violencia y la falta de empleo se mantienen, igual las cifras de pobreza y pobreza extrema. Las perspectivas de que esta situación cambie no son para nada favorables. En Honduras, la clase política sigue teniendo como prioridad las reformas político-electorales y se enfrascan desde ya en una prematura campaña proselitista; la empresa privada sigue enfrentando los mismos problemas para abrir espacios para nuevas inversiones y el gobierno no actúa con la celeridad que debiera para atender la problemática. Entre tanto, el presidente Donald Trump ha declarado un estado de emergencia nacional con el objetivo de obtener los fondos que requiere para construir un muro en la frontera con México. Todo hace suponer entonces que las cosas seguirán igual. Los pobres de los países más pobres del continente intentando entrar al país más rico del mundo, sin muchas posibilidades de éxito.