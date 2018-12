Editorial

No más niños mutilados por el uso de pólvora esa debe ser nuestro propósito de navidad y fin de año. No se debe permitir que más niños y niñas que comienzan su vida recorren este camino con las marcas que les deja el mal manejo de artefactos explosivos. Los padres, los hermanos mayores, todos los que tenemos conciencia del daño que eso ocasiona debemos ser responsables y no comprar ni mucho menos permitirles a los más chicos el manejo de esos artefactos.Y este no es un problema nuevo. Todos los años los medios de comunicación dan cuenta de quienes son víctimas de la pólvora, a pesar de lo cual parece que no se toma conciencia.

Esta semana dos casos han conmovido a la sociedad. Un niño de nueve años perdió dos dedos de su mano izquierda tras la manipulación de dos morteros. El pequeño perderá el 60% de la movilidad de su mano, dijeron médicos que le atendieron en el hospital Escuela Universitario de Tegucigalpa. El otro caso es el de una niña de cinco años quien resultó con graves quemaduras luego que un mortero le explotó en el rostro. La fuerte explosión le lesionó su lengua y labios. “Probablemente no vuelva a hablar”, según un parte médico. Su vida entera ha sido destrozada.

Con estos dos ejemplos queremos llamar la atención sobre la gravedad de este problema e insistir que los padres o responsables, los más grandes, los que tienen conciencia de estas consecuencias fatales para la vida de los más chicos deben cuidar que ellos no manipulen bajo ninguna circunstancia estos artefactos.

La responsabilidad del bienestar de los más chicos son sus padres, sus responsables o los mayores que les proporcionan estos artefactos aún concientes de que el mal manejo puede marcarles de por vida.

Por eso se deben aplicar las sanciones correspondientes a quienes lo permiten. Es la única manera en que esta mala práctica terminará.

La navidad es época de recogimiento espiritual y familiar, no dejemos que nuestros niños se vean afectados por nuestra irresponsabilidad.