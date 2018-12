Editorial

Como todos los años, los trabajadores y los empresarios, con la mediación del gobierno, han comenzado las negociaciones para definir el nuevo salario mínimo de los trabajadores para 2019.

En el primer encuentro, los representantes de todos los sectores han comenzado a revisar los datos estadísticos sobre la situación de empleo, la devaluación de la moneda y el precio de la canasta básica, cifras que, más está decir, no deberían ni analizar pues las conocen a la perfección. Los trabajadores saben que lo que pagan los empresarios no es lo suficiente para atender las demandas básicas de una familia y los empresarios no desconocen esa realidad. Está claro que el empleo es uno de los principales problemas de Honduras y que la falta de esas oportunidades obligan a miles de ciudadanos a ir en busca de esas opciones a otros países, en su mayoría a los Estados Unidos. Así quedó evidenciado entre los miembros de las caravanas de migrantes que en octubre pasado emprendieron la peligrosa ruta migratoria, a pie, muchos de los cuales todavía están en la frontera sur de los Estados Unidos, esperando una oportunidad para cruzar a la tierra “de su sueños”. Este hecho vuelve más importante las reuniones de este año. Los allí representados no deben olvidar que en sus manos está atender la demanda de los que ya tienen un empleo y que aspiran a devengar un salario digno, y de quienes no lo tienen y esperan una oportunidad en el deprimido mercado laboral hondureño. Oportunidades que solo se abrirán si el país genera las condiciones necesarias para atraer la inversión nacional y extranjera para la creación de más empresas. Tampoco olvidar que el ajuste al salario mínimo no solo beneficia a las casi 500,000 personas que están bajo esa categoría, sino que también impacta en la economía de otros sectores que toman como referencia el monto que se negocia para aumentar sus remuneraciones. Por eso, vale la pena que se haga un esfuerzo de concertar las cifras en esta mesa de diálogo y no olvidar que las decisiones oportunistas y populistas de un pasado reciente solo conllevaron al cierre de miles de oportunidades laborales y restaron competitividad a la empresa privada, que es la que al final debe generar los empleos que tanto se necesita para afianzar el crecimiento y la estabilidad económica del país.