Editorial

EL HERALDO publicó en su edición de ayer una de las noticias más preocupantes del año: “Colapsado el Seguro Social”.

La nota informativa indica que en las últimas tres semanas el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ha programado un total de 22,170 citas con médicos especialistas para el primer trimestre de 2019, desbordando su capacidad de atención. Actualmente, el IHSS cuenta con 934 médicos generales y especialistas para la atención de al menos 2.5 millones de personas, entre afiliados directos e indirectos. Las cifras por sí solas evidencian la crisis de un sistema en el cual la relación es de un médico por cada 2,677 pacientes, muy lejano a los promedios que estima la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de 25 médicos por cada 10,000 habitantes. El malestar de los derechohabientes es evidente. Denisse Barrera denunció que desde el 12 de septiembre está buscando una cita médica para su hija de seis años con un nefrólogo, y no lo ha podido conseguir. Barrera era parte de centenares de derechohabientes que la semana anterior buscaban desesperadamente, y sin éxito, una cita médica para el año próximo. “En el IHSS no le dan a uno soluciones, y es triste (...) porque uno paga un seguro para que lo apoyen y lo atiendan en estos casos”, lamentó. Como ya lo escribíamos en un editorial la semana anterior, esta situación es responsabilidad de todos los que han pasado por la administración de estos centros hospitalarios. Si cada uno de ellos, no importando su militancia política, hubiera atendido por lo menos uno de los problemas que hoy en día se volvieron crónicos quizá la situación fuera diferente. Pero no ha sido así, más bien el IHSS ha sido víctima de uno de los más viles saqueos de fondos públicos registrados y documentados en la historia del país. Hoy el gran reto es hacer cumplir el artículo 1 de la Ley Marco de Protección Social que manda: “...permitir a los habitantes alcanzar de forma progresiva y sostenible financieramente, una cobertura digna, a través de la promoción social, prevención y el manejo de los riesgos que conlleva la vida de las personas, asegurando la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los demás derechos sociales necesarios para el logro del bienestar individual y colectivo”.