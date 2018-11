Editorial

Las cifras de deserción, reprobación y repitencia en el sistema educativo nacional continúan al alza. Son cifras duras, cifras que alarman.

Un informe del Observatorio Universitario de la Educación Nacional e Internacional de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPN-FM) revela que el porcentaje de deserción escolar pasó de 2.4% en 2015 a 2.9% en 2016; 3.5% en 2017 para cerrar en un 3.9% en 2018; mientras que los índices de reprobación fueron de 2.7% en 2015 a 3.1% en 2016; 4.4% en 2017 y 5.1% en 2018. La repitencia, entre tanto, creció de 0.9% en 2015, a 2.0% en 2016, 3.1 en 2017 y 4.2% en 2018.

Según esos porcentajes, en este año, 77,067 alumnos desertaron de la escuela y otros 93,124 se enfrentan a la reprobación.

Desgraciadamente, lo que está sucediendo en el sistema educativo solo es el reflejo de la grave crisis económica y social que vive el país, y además, de la falta de políticas públicas que garanticen la estabilidad y calidad de la educación a largo plazo. Es una problemática que debe llamar a la reflexión no solo del gobierno, sino también de los docentes y padres de familia, quienes sin duda deben hacer un alto para reflexionar sobre el papel que están jugando en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y los jóvenes hondureños. No se desconoce, por ejemplo, que a los docentes no les revisan su salario desde hace ya varios años, pero tampoco se debe obviar que son muchos los que no hacen su trabajo como deberían, y que también son muchos los padres de familia que se desentienden del proceso, dejando toda la responsabilidad a la escuela.

Por eso es importante que esta y otras investigaciones que se han hecho en los últimos años y que reflejan el estado actual de la educación sean tomados en cuenta por las autoridades para hacer un análisis de la realidad del sistema y las reformas que amerita.

Ya es tiempo que se deje de improvisar, y que se ponga por delante el interés de la niñez y la juventud, que merecen una educación pública de calidad.