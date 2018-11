Editorial

Gradualmente la impartición de justicia en nuestro país está logrando superar la histórica discriminación en contra de las personas sin voz y sin poder, que ha desacreditado al Poder Judicial al fallar de manera selectiva beneficiando a unos(as) privilegiados(as) en razón de sus vínculos políticos, económicos y/o familiares en perjuicio de quienes carecen de esos vínculos.

Estamos en una etapa de transición entre la tradicional manera de emitir sentencias por parte de los jueces y otra que busca que toda persona posea acceso e igualdad ante la ley, bajo el precepto de presunción de inocencia, correspondiendo a los entes investigativos demostrar la carga de las pruebas que acrediten su inocencia o culpabilidad. Dicha transición no es fácil de alcanzar: poderosos intereses se aferran a la conservación intacta de los tradicionales favoritismos que han impedido la equidad, perpetuando castas y grupos de interés por encima del orden jurídico incluido en la legislación.

La aspiración colectiva es el fortalecimiento del Estado de derecho, el sometimiento a la ley, la garantía en el cumplimiento de derechos y garantías ciudadanas no serán posible en tanto no se disponga de instituciones y procedimientos que las hagan realidad y no meramente un enunciado formal incluido en nuestra Carta Magna.

Las personas que han ocupado cargos públicos deben recordar que todo acto que ejecuten reñido con el principio de legalidad es nulo e implica responsabilidad. La proverbial impunidad y su hermana gemela, la corrupción, deben ser atacadas frontal y públicamente.

Una sociedad civil vigilante, alerta ante manejos indebidos de fondos públicos, perpetrados por personas de los poderes estatales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, es fundamental para lograr ese anhelado y necesario cambio en la manera de administrar justicia. La visión patrimonialista del Estado, por la cual acceder a él significa repartirse el botín como recompensa personal y grupal, debe ser desterrada de una vez y para siempre.