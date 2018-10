Editorial

Una denuncia más pone sobre el tapete de las discusiones la desastrosa administración del Registro Nacional de las Personas (RNP) en los últimos años.

Ese desastre administrativo ha sido documentado y denunciado en varias ocasiones por diario EL HERALDO. Hace algunos meses, la Unidad Investigativa descubrió y denunció la contratación de un equipo de fútbol con fondos del RNP y a inicios de esta semana dio cuenta de un nuevo caso: la supuesta malversación de 15 millones de lempiras, que eran para la creación del Sistema de Atención y Seguridad (SAS), que tenía la intención de agilizar los trámites que la ciudadanía hace en el ente registral, y que solo duró cuatro meses, lo que no para allí, ya que un informe de la recién nombrada junta interventora del organismo registral establece que no hay evidencia de que el dinero en realidad fuera para ese fin. Los interventores se rehúsan a calificar este como un caso de corrupción o malversación de fondos “porque no somos contralores”. Y tienen razón, pero, al mismo tiempo, ya hablan de la posibilidad de ir al Congreso Nacional a solicitar la condonación de esa deuda que el RNP adquirió a través de un préstamo puente con la Secretaría de Finanzas. Y ojalá que ese paso no se dé, y que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público, en los aspectos que les corresponden a cada institución, realicen una investigación meticulosa de la forma en que se gastó este dinero. El Estado hondureño no puede permitirse que sus funcionarios dejen de liquidar hasta el último centavo de los fondos que se destinan a los proyectos de atención a la ciudadanía. Esta es una mala práctica que debe acabar en el país y eso solo sucederá cuando se sienten los precedentes con las personas que por desconocimiento o picardía no liquidan, como manda la ley, los fondos públicos que administran. Este, al igual que muchos otros casos en la administración pública, podría ser una falta leve y no llegar a un escandaloso caso de corrupción, pero por el bien del organismo y la demanda de justicia del pueblo hondureño, la investigación debe ser exhaustiva, porque la impunidad en este y muchos otros casos similares son los que levantan olas de descontento entre la ciudadanía.