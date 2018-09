Editorial

Los accidentes de tránsito en las calles y carreteras están arrebatando la vida de centenares de personas en todo el país.

No hay día en que la ciudadanía no sea sorprendida con una noticia de un accidente en el cual perdieron la vida una, dos, tres o más personas, de todas las edades.

Entre enero y septiembre de este año se registran 3,120 accidentes en los que perdieron la vida 1,116 personas y otras 1,820 sobrevivieron, pero quedaron heridas, con traumas físicos y psicológicos.

Estas cifras están 5.5% arriba de las registradas en el mismo período en 2017, año en el cual las autoridades dijeron que esta fue la segunda causa de muertes en el país.

Las cifras son escalofriantes.

La muerte en este tipo de accidente, muy comunes también en las calles y avenidas de las principales ciudades del país, ya se ha convertido en una epidemia, por el daño o desgracia que afecta a gran parte de una población y que causa un perjuicio grave, tanto para las familias de las víctimas, que quedan sumidas en la desesperanza, el dolor y la destrucción, y para el Estado, que registra crecimientos exponenciales en las atenciones de las personas que son atendidas por contusiones, fracturas, laceraciones y traumas generalizados, entre otras consecuencias.

La situación es grave y demanda la atención inmediata de las autoridades y de los motoristas de todo tipo de automotores.

Desde el Estado se deben impulsar políticas públicas encaminadas a preservar la vida de los ciudadanos; políticas que incluyan la aplicación correcta de las leyes de tránsito y un mayor control en las vías públicas. La estructuración de carreteras y calles seguras. Las campañas deben ser permanentes, no solo para fechas especiales como la Semana Santa o la Semana Morazánica.

Pero también los motoristas deben asumir su responsabilidad personal. Lo primero es interiorizar que nuestras calles y carreteras no son vías de alta velocidad y que la prudencia y el respeto a la persona humana debe primar en el momento de conducir cualquier tipo de automotor.