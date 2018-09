Editorial

El gobierno hondureño ha dado un paso importante en el apoyo al sector cafetalero con la aprobación y sanción de los decretos que dan vida a dos importantes fuentes de financiamiento para más de 120,000 productores del aromático a nivel nacional.

Por un lado, se ha aprobado que el Banco Nacional de la Producción y la Vivienda (Banprovi) aporte más de 300 millones de lempiras a la Sociedad de Garantías Recíprocas (Confianza) para el aval de los préstamos a los caficultores que no cuenten con las garantías necesarias que demanda el sistema financiero.

Además, se ha autorizado a la junta directiva del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé) a gestionar ante la banca nacional e internacional, el financiamiento de hasta 1,900 millones de lempiras con el fin de otorgar préstamos automáticos a los caficultores afiliados a su organismo.

El anuncio toma mayor relevancia porque se da en momentos en los que los precios del café, que es el principal producto de exportación y de generación de divisas del país, enfrentan una estrepitosa caída en el mercado internacional, lo que golpeará a los productores y la producción nacional y, además, porque se da en momentos que el sector viene de superar la crisis de la plaga de la roya y otras adversidades climáticas.

Los dos instrumentos aprobados esta semana por el gobierno abren la posibilidad a los productores para acceder a préstamos que les permitan invertir en el mantenimiento, mejoramiento y expansión de sus fincas. Se trata de muchos millones de lempiras, por lo que se espera y se demanda que los mismos sean manejados con los más estrictos controles de seguridad y transparencia, y que se asegure que esos fondos estarán realmente a disposición de los productores del grano, no importando la cantidad que producen y el lugar remoto donde lo hagan. Que no suceda, como suele suceder en el país y como dice un refrán popular: que “los que tienen más galillo son los que tragan más pinol”. La aspiración es que el dinero no se desvíe en el camino y llegue adonde tiene que llegar para el bien de los productores y de la economía nacional..