¿Y si vemos más allá?

Creo que, antes de ver a Trump como el malo de la película sobre el tema de los migrantes debemos ampliar en obturador de nuestro lente y ver todo el panorama, los principales responsables de esto son los gobiernos de los diferentes Estados que no han generado las condiciones mínimas y necesarias para que las familias de nuestros hermanos latinos puedan desarrollarse con normalidad.

Sin embargo, viendo más allá, como lo sugiere este título, el principal responsable de esto, son los corruptos, existe gran cantidad de estudios que vinculan directamente el factor de la corrupción como un detonante de la migración, también hay doctrina y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecen una relación directa entre la corrupción y violaciones de derechos humanos, todo eso propicia que nuestros hermanos hondureños se encuentren en el extranjero pasando situaciones bastante incomodas, trabajando fuerte para poder salir adelante, ya que, en Honduras, aunque usted trabaje fuerte existen condiciones materiales que no le van a permitir desarrollarse con normalidad, en primer lugar, la seguridad, uno sale de su hogar sin tener la certeza que va volver, producto de la delincuencia, si usted decide emprender con algún local comercial, le va a tocar pagar extorsión, y si nos vamos al ámbito de salud y educación, tampoco hay condiciones óptimas en el sector público, y el sector privado los costos de estos servicios son altamente elevados. En ese sentido, uno como padre de familia, quiere lo mejor para los suyos, entonces hace el sacrificio de buscar lo mejor para su familia, optando por el sueño americano, trabajando de manera irregular en los Estados Unidos para que a sus hijos no les falte nada. Entonces, justo ahí, en esos lugares y familias donde el Estado no ha podido llegar, llegaron primero lo embates de la corrupción, y para suplir esa ausencia del Estado, nuestros compatriotas envían remesas las cuales actualmente representan más del 25% de nuestro PIB. En esos lugares donde la corrupción llegó primero que el Estado, ya llegaron las maras y pandillas, ya llegó el 74% de pobreza que tenemos como nación, en fin, es una situación que se ha tornado compleja. Relacionado a lo anterior, al retorno de nuestros compatriotas posiblemente encuentren un Estado más deteriorado del que dejaron al momento de irse. Las deportaciones masivas serán un reto enorme para este gobierno y lo será para el próximo gobierno en el año 2026, para contrarrestar este flagelo, no hay que irnos con medidas tipo placebos, dando bolsas solidarias y bonos, hay que atacar el mal desde su raíz, se requiere un plan inmediato para atender los problemas de corrupción y seguridad de manera urgente.