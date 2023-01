¿Y Honduras cuándo?

Los doce meses del año 2022 fueron propicios para sembrar esperanzas; sin embargo, las ilusiones que el pueblo depositó en las urnas electorales en noviembre del 2021 no germinaron y el pueblo hondureño, incluyendo los que se entusiasmaron con el discurso populista del partido ganador, más su agregado comercial, refleja en su rostro la desilusión y frustración adornada de impotencia, que produce un engaño político más.

Las promesas de fantasía que los partidos políticos pregonaron en sus campañas y que saturaron los medios durante todo el año 2021, eran, para conocedores, otro caldo más para cocinar ilusorios proyectos de desarrollo.

Cerradas las urnas se fracturaron los noviazgos y matrimonios políticos. La alianza entre impares que se había pegado con saliva, por haber sido producto de caprichos y artimañas de tres o cuatro seudolíderes, sin consultas respetuosas con sus propios liderazgos rurales y sus bases, se vino abajo como castillo de naipes; como edificios de arena en las playas.

Afloraron los epítetos, los insultos, la sacada de trapos sucios, las acusaciones de traición, el incumplimiento de palabras empeñadas, patadas, mordidas y pellizcos, pleitos de vecindarios.

Hemos sufrido doce meses de incertidumbre, de zozobra, de pérdida de confianza en el futuro de hijos y nietos. El vacío dejado por cientos de miles de compatriotas emigrantes, recurso humano imprescindible para la reconstrucción del país, ha sufrido un incremento preocupante, aunque algunos insensatos se regocijan pensando en que esto eleva las remesas aunque nos deje sin manos para sembrar y cosechar los alimentos del pueblo. Es mayor el atraso, la pobreza y miseria por la falta de un liderazgo capaz. Imperdonable.

Nos tiene perplejos el desdén con que la mayoría de las figuras principales gobernantes ven la situación critica del país. Sordos empedernidos que no escuchan los gemidos de un pueblo que grita en las calles su pobreza, su desempleo, su pérdida de fe en la democracia y sus instituciones.

Nos hastía el rintintín diario que remacha la figura de haber recibido un país saqueado. Eso todos lo sabemos, pero precisamente para corregir esos entuertos es que se eligió a una alianza que juraba realizar soluciones mágicas e inmediatas.

Por favor, ya no mencionen más que las arcas se recibieron vacías, que se habían robado los recursos, que los despilfarraron, que lavaron fondos nacionales, no lo repitan. Los jugosos e inmerecidos salarios son para construir un país, no para servir de policías. Dejen que los tribunales cumplan su papel, que los fiscales metan “al mamo” (perdón) a los responsables; no pierdan el tiempo en fabricar excusas porque el inmovilismo y la incapacidad gerencial es obvia.

Un gobierno debe operar con su propio presupuesto cada año, no con los recursos que le pudo dejar el anterior.

Honduras exige que se le devuelva la confianza para quedarse y no tener que huir del suelo patrio.Basta ya de engaños.