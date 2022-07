Vocación y formación

A lo largo de los últimos años hemos escuchado constantemente que los sistemas educativos se han vuelto anacrónicos, que no responden a las necesidades del mundo de hoy, que estamos formando profesionales para un mundo que ya no va a existir mañana y que, si seguimos así, vamos a tener los mismos resultados.

Los expertos afirman que los sistemas educativos inevitablemente deben sufrir cambios drásticos para adaptarnos a la realidad actual. Las tendencias como la imparable globalización, la tecnología del internet de las cosas y los dispositivos móviles, implica que los educandos tienen libre acceso a la formación y a la información, por lo que esto se traduce en una enorme brecha entre las poblaciones con alto nivel educativo y las apenas escolarizadas.

Como sociedad tenemos el desafío de reformar el sistema para alcanzar la formación continua en todos los niveles educativos, pero para lograr esto deben estar articulados los individuos, familias, instituciones educativas, empresa y gobierno.

Ser competente hoy en día se ha convertido en un reto diario debido a que los cambios se dan cada vez más rápidos debido a la sociedad globalizada.

En este contexto, el conocimiento se vuelve obsoleto, prácticamente de la noche a la mañana, ya que nunca somos lo suficientemente hábiles y nuestras actitudes están cada vez más cargadas ya que todo esto está ocurriendo en un interminable torbellino de información.

Estamos siendo desafiados rutinariamente para ser mejores profesionales, porque somos considerados la ventaja competitiva de nuestras organizaciones.

En otras palabras, la presión por los resultados no hace más que aumentar el nivel de estrés de los profesionales y los cuales deben responder. En este mundo globalizado, ya no es suficiente tener la información y ser comprometido; es necesario hacer entregas concretas, aunque muchas veces nos frustramos por no cumplir con las expectativas nuestras y ajenas.

Con todos los desafíos que tenemos como país, debemos volarle mucho ojo, como dicen en el pueblo al tema educativo. Todavía estamos esperando que el nuevo gobierno refunde la educación del país, porque de lo contrario tendremos que seguir entregando los títulos por vocación y no por formación.