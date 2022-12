El balance de poderes que definió la ciudadanía al no entregar el Poder Legislativo al ganador del Poder Ejecutivo, debe consolidarse con la elección de la Corte Suprema de Justicia.

El balance de poderes es concomitante al bienestar general. Más que un pilar del Estado de derecho, es un ideal de cuya realización dependemos para impedir la corrupción y acercarnos a una gerencia estatal eficiente.

Hasta ahora no ha sido política de este gobierno ninguna de esas dos metas. Los funcionarios eficientes y honrados fueron designados por consideraciones ajenas a estos atributos.Pero el problema son unos miembros de los anillos del poder actual, que, voraces, arrasan con lo que sea y cómo sea. Sin diferencia a los anteriores.

Excepto una: los corruptos, hasta ahora, requerían coimas en negocios con empresas privadas, nunca a organismos de cooperación internacional. Más vergüenza. Más torpeza. No es que sean jovencísimos y sin capacidad.

No es asunto de edad, hay viejos en las mismas andanzas y hay jóvenes como el director de Aduanas, Fausto Cálix, ya calificado como honrado por usuarios del sistema. Es conocida la propensión al caos del presidente Zelaya, que no es dado a cumplir promesas y que el honrar su palabra y su firma no está entre sus cualidades, así como que es una persona de miedos y rencores profundos.

De ahí que sus propósitos sean excluyentes con los de la ciudadanía. El que aún no exista la CICIH debiera ser suficiente alerta para captar, que entendida como se entiende en Honduras y en general en Latinoamérica, que el Estado es botín al que se accede en forma ilimitada, este gobierno solo la aceptara si puede permearla con recursos y funcionarios afines, a fin de sabotear su labor y asegurar impunidad para los corruptos que ya se visibilizan en la administración Zelaya Castro.

La Corte Suprema tiene que ser independiente de este gobierno, es vital para el Estado de derecho y para el combate a la corrupción y a la impunidad. Las de todos los gobiernos.