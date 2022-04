El atropello a los derechos humanos y la malversación de recursos públicos o las disfunciones sociales y democráticas, sean sectarismo, nepotismo, machismo o alcoholismo, son condenadas en cualquier idioma o ideología.



No son justificables si son realizadas por afines, amigos o parientes. No pueden sustituir valores transversales a toda diligencia humana. Más en política, la coherencia debe ser fundamento para el accionar, implícita cuando se tiene la responsabilidad de dirigir los destinos de una nación, porque se busca el poder y se asume en el entendido de que es el don de servicio el que debe marcar cualquier decisión. No importa que los anteriores no lo hicieran, nunca podemos cansarnos de exigir transparencia y eficiencia a nuestros gobernantes. Es nuestro derecho y es nuestro deber.



“Honduras votó ante la ONU en contra para investigar violaciones de derechos humanos en Nicaragua”. ¿Por qué la patria de Juan Ramón Molina, Paulino Valladares y Ramón Amaya Amador tiene que pasar esta vergüenza? ¿Por la afinidad coyuntural, que no ideológica ni siquiera de intereses generales, existente entre la pareja gobernante en Nicaragua y la pareja gobernante aquí en Honduras? No es que se espere una actitud cristiana, una en que se haga parecer el cumplimiento de los diez mandamientos, solo es de que se enmarquen en lo que definen las leyes.



El tratar de congraciarse con el clero, la visita mediática a la Iglesia usados como herramientas de marketing político, no alteran el laicismo usado cuando conviene. Pero es inaceptable que desafinados con la comunidad internacional celosa de las libertades públicas en el país hermano, favorezcan la ominosa conculcación de la libertad de expresión en Nicaragua.



Así como exigimos libertad para los presos políticos en Honduras, sin atención a su ideología, así reclamamos que Honduras se sume al concierto de naciones que demandan investigar la transgresión a los derechos humanos en Nicaragua. ¡Libertad para los presos políticos en Nicaragua! ¡Libertad para Cristiana!