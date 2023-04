Ver una buena película

Hablaré de ver buenas películas como podría hablar de escuchar buenas canciones, leer buenos libros, contemplar buenas pinturas o asistir a buenas obras de teatro o presentaciones de baile. Después de todo, cada una de las artes se trata de la incansable búsqueda de la belleza y del placer estético.

Lastimosamente es posible que dos personas vean una misma película, en la misma sala de cine, pero la una vea una buena y la otra, una mala. Y no depende de la supuesta subjetividad de la belleza, sino de qué tan lista está mi subjetividad para entender la belleza que se me presenta.

Así, muchas personas se pierden de las grandes películas que se producen año con año, además de que en los cines casi siempre se ve lo mismo, una y otra vez.

El cine, como casi cualquier actividad cultural y artística, necesita de un conocimiento previo para que se entienda mejor. Para poner un ejemplo sencillo, una película bélica, ya sea sobre la Primera, la Segunda Guerra Mundial o alguna guerra civil, se entenderá muchísimo mejor si tenemos claro qué fue lo que sucedió en esos conflictos armados.

La lógica es que entre más se conoce de la vida, el mundo, el arte y la cultura, muchas más cosas se pueden disfrutar.De ese mismo modo, una persona que ha pensado poco sobre sí y sobre su condición humana, es posible que disfrute muy poco de la literatura y del cine de autor porque habrá películas que le dirán muy poco o directamente nada, es digamos, una especie de ceguera.

En este punto, ya no se trata simplemente de gustos, que por supuesto que los hay y definen los productos culturales que consumimos o no, ya más bien se trata de lo que se puede comprender y cómo una historia y la construcción de unos personajes me interpela.La apreciación del arte es una habilidad aprendida que requiere de un recorrido por experiencias artísticas, y que difícilmente se consigue en un salón de clases o con un taller.

También es cierto que no hay entusiastas que les valga un solo arte. En otras palabras, no puede gustarle a alguien el cine y nada más, si a esa persona le gusta el cine, seguro que le gustará alguna otra manifestación artística.

Si le gusta la pintura o el baile, seguro que habrá otra actividad que disfrute, porque el gusto por el arte tiene que ver no con una belleza, sino con la belleza, y esta se despliega en una manifestación y la otra.

Claro que podemos ir al cine, comprarnos un gran tarro de palomitas, refresco y con gran entusiasmo sentarnos a ver el último gran taquillazo. En más de alguna ocasión yo lo he hecho, pero es necesario saber que hay algo más que eso.

La búsqueda de la belleza (natural en el ser humano) ha sido reemplazada por una afiliación a una marca que responde únicamente a unos intereses de mercado.

Y sí, así es el mundo, no estoy negando que funcione de esa manera, pero quisiera que reflexionáramos en que lo uno simplemente quiere nuestro dinero, en cambio lo otro busca por lo menos hacernos pensar sobre nuestra condición de seres humanos.

Procura hacer que nos entendamos, cada vez, un poco más. Insisto en que en la vida hay cosas o actividades que parecen poco importantes; sentarse a ver una película es una de ellas, de hecho, es solo un detalle en nuestro día, nuestra semana o nuestro mes, pero es que, así como en el arte, en los detalles está la diferencia.