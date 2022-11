Vencer el pesimismo

Una de las experiencias más gratificantes en mi pasada labor docente fue cuando impartí la clase de Historia de Honduras a un grupo de adolescentes. Recién había obtenido un título de educación en ciencias sociales y estaba con la ilusión del profesor que buscaba introducir a los jóvenes en los aprendizajes, positivos y negativos, de los múltiples hechos que forjaron nuestra identidad nacional.

Más que los contenidos, el valor más significativo del proceso de aprendizaje surge de las expectativas, necesidades y sobre todo las inquietudes y preguntas de los estudiantes. En este sentido, me dejó reflexionando la conclusión que sacaba uno: “La verdad es que en nuestro país siempre hemos tenido problemas y de una forma u otra siempre hemos salido adelante”.Si queremos inmunizarnos contra el pesimismo lo que hemos de hacer es estudiar historia.

No me refiero a esas reescrituras del pasado que interpretan los hechos al margen de los valores y del contexto de los actores de su tiempo. Tampoco estoy hablando de los que sin saber se erigen en jueces pensado que ellos son inmunes a los errores del pasado. A mi parecer, el pesimismo es uno de los principales retos que tenemos en la sociedad actual. Este pesimismo surge muchas veces de la falta de objetividad que no sabe descubrir las oportunidades de mejora y cambio que muchas veces se esconden detrás de los retos y problemas que enfrentamos.

El asunto es que cuando pensamos que son los demás o las instituciones las que deben cambiar nos colocamos en un callejón sin salida que normalmente conduce inevitablemente a la desesperación. Si estudiamos la historia, nos daremos cuenta de que el cambio siempre vino de personas, normalmente una minoría creativa, que se propuso un ideal y que sobre el camino fueron aprendiendo a ser mejores ellos mismos.

Me hacía ver una persona con mucha experiencia en los negocios lo siguiente: “casi siempre el que tiene una visión crítica y negativa de la realidad suele hacer poco”.Cuando nos rendimos al pesimismo, el derrotismo o el desánimo, lo hacemos porque dichas actitudes nos ayudan a evadir la responsabilidad de nuestros actos y validan nuestros esfuerzos para justificar nuestras propias autotraiciones. Hablar mucho y hacer poco delata a los que forman parte del problema y no de la solución.

Prestan un mal servicio a la sociedad estos que solo miran los defectos y problemas cuando se dedican a la triste labor de profetas de desgracias. Como decía un escritor contemporáneo: “El pesimismo puede surgir como consecuencia de un fracaso que no hemos asimilado bien, que no hemos incorporado a nuestra vida, que no lo hemos aceptado y ofrecido a Dios”.

Es verdad que la realidad presenta dificultades y a veces de gran magnitud. Pero olvidan los negativos que esas contrariedades y obstáculos son la forja que genera a los mejores hombres de cada época. Parece un contrasentido pero solo en esa fuente de contradicciones se puede aprender a ser fuerte, humilde, generoso y valiente.

“A mal tiempo, buena cara”. Hemos de aprender a poner el acento en lo bueno de cada persona. Cuando se aprecia lo bueno en uno mismo y en los demás el ser humano se hace bello y libre, plenamente persona. Fruto de esta actitud interior, el hombre se vuelve capaz de transmitir optimismo y alegría a los demás. Precisamente la actitud de los auténticos agentes de cambio que necesitamos.