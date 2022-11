Un nuevo gobierno en Israel

Los recientes acontecimientos políticos en Israel se asemejan a lo que está sucediendo en Italia y los Estados Unidos, donde las fuerzas más conservadoras y derechistas han logrado obtener claros avances.

Las elecciones celebradas en el referido país del Medio Oriente el pasado 1 de noviembre del año en curso, le puso “fin a una profunda crisis política tras la disolución del último Gobierno israelí”. El ex primer ministro Benjamín Netanyahu, apoyado por un bloque de derechas radicales, resultó vencedor en esos comicios.

En las elecciones israelitas, el partido liderado por Netanyahu, se impuso como primera fuerza política al acaparar 32 escaños en las elecciones. Sus aliados, los partidos ultraortodoxos y el movimiento Sionismo Religioso de corte ultranacionalista y antiárabe, ganaron 18 y 14 escaños, respectivamente, con lo que Netanyahu obtendría una mayoría de 64 escaños en una Knéset (Parlamento) de 120 para formar Ejecutivo, el más derechista de la historia de Israel”, según los informes de las agencias internacionales de prensa.

Conformar un nuevo gobierno no es una tarea fácil de lograr, razón por la cual el presidente de Israel, Isaac Herzog, llamó a la “responsabilidad” y la “cohesión” durante el recibimiento oficial de los resultados de las elecciones”, afirmando que “es el momento de la responsabilidad colectiva. La responsabilidad de mantener un diálogo respetuoso, la responsabilidad de la cohesión”; para enseguida subrayar que “el desacuerdo agresivo es un desacuerdo destructivo. El desacuerdo que elimina a los demás, niega su legitimidad y los tacha de enemigos, nos hace olvidar la verdad eterna, la eterna asociación israelí”.

Traigo a colación el llamado del presidente Herzog a los diferentes representantes de las organizaciones partidistas de la Tierra Santa debido a que en Honduras estamos viviendo una coyuntura sociopolítica de alcance histórico, en la cual se requiere de mucha tolerancia y diálogo para lograr acuerdos que nos hagan avanzar en el propósito de construir una nación democrática, justa, inclusiva y respetuosa de la ley.

Sin un conjunto de acuerdos políticos mínimos no saldremos del pantanal en el cual estamos atrapados. Sin el respeto entre adversarios no podrá desarrollarse un diálogo amplio y constructivo. Sin buena voluntad de todos los sectores integrantes de la sociedad hondureña, nuestro país, su economía, la convivencia social y el futuro de sus instituciones se irán al carajo, para no emplear otro vocablo de tipo estercolero.

¿Cuáles son los temas de un acuerdo mínimo? Entre los mismos sobresalen: (a) la integración de la nueva Corte Suprema de Justicia; (b) la venida de la CICIH; (c) la conformación de la Fiscalía Pública y el papel de la Uferco; (d) la reestructuración y aprobación del nuevo Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.

Los llamados a dialogar y negociar son, en primera instancia, las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional de nuestro país, mediante los designados por las diversas bancadas. Sin acuerdos de esos representantes políticos se abre la posibilidad para que en nuestra patria, digna de mejor suerte, se desate el desorden y se profundice la división social. Ninguna casa dividida logra prevalecer.