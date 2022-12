Tristes festividades

Tal vez estas fiestas de fin de año no son tan alegres como nos las pintan. Es más, puede que esa alegría, paz, armonía y felicidad no sean más que una promesa comercial, una de las tantas que se usan para vendernos lo que supuestamente necesitamos. Pero, por otra parte, ¿qué empresa (del rubro que usted se imagine) se atrevería a cuestionar la felicidad de la Navidad y el Año Nuevo? Sería despedido de inmediato el creativo o publicista que tenga una idea así.

Pienso en la ansiedad que les produce a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes e incluso adultos no tener una Navidad como la de las películas o la de las novelas. Porque habrá cientos de miles que no recibirán un regalo en Nochebuena, ni tendrán una mesa llena de comidas especiales para la fecha.

O puedo imaginar la frustración de un padre de familia que no puede brindarle esa escena soñada e ideal a su familia porque no le alcanza la plata, quizá a más de alguno se le cruce el pensamiento de que si no pagaran extorsión, bien podrían tener ese momento soñado.

Pienso en el estrés al que se someten las personas para “salir de los compromisos” de Navidad y Año Nuevo.

Porque hay que tener una cena con este y otro detalle, porque hay que buscar un vestido nuevo, porque debe haber una fotografía de esas que se toman las familias ideales de Instagram.

Desde hace tiempo he notado que las personas por estos días de diciembre conducen con mucha ansiedad. Se vuelven incluso más groseras, quizá por las prisas a las que se someten para organizar los momentos en familia.

Pienso en las borracheras a las que se abandonarán muchos y muchas con el pretexto de celebrar la Navidad y el inicio del año 2023. Por supuesto, habrá consecuencias: infidelidades, decepciones, violencia a diferentes latitudes, infancias marcadas y muchos momentos tristes.

Y nunca debemos olvidar que gracias a (mejor dicho, por culpa de) la situación que vive el país, hay padres, madres, hermanos, hijos y hasta amigos que sienten un vacío por estos días.

Ya sea por la violencia o por la migración. Y sí, se puede ser feliz a pesar de las circunstancias, pero dudo mucho que muchos de estos compatriotas lo sean plenamente.

Creo que es mi deber recordar que las tradiciones pueden ser muy hermosas, pero cuando pierden la belleza de su esencia y se convierten en una fuente de estrés, de preocupación, de malentendidos e incluso de sufrimientos han perdido todo su sentido.

Estas fiestas de fin de año deben vivirse con sobriedad (en el sentido amplio de la palabra), porque incluso dejando de fuera el aspecto religioso, estas fechas evocan unos valores que creo que en escasas familias cobran vida.

Tampoco pienso que este hecho tenga que ver con la temporalidad. Estas festividades han sido así desde siempre, con los mismos vacíos y problemas.

Como todo en la vida, la Navidad hondureña se parece al resto de aspectos del país. No cambia nada, la marcan los mismos defectos y las mismas virtudes.

No quisiera ser tan oscuro en mis palabras, pero creo que si hay algo que se aprecia es la verdad. Además, no es una generalización. Sí creo que es una época de esperanza, paz, reconciliación y demás valores similares; pero lastimosamente está mal enfocada. ¡Que tengan unas poco estresantes y nada violentas fiestas de fin de año!