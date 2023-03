Treinta y tres de cuarenta y ocho

Contrario a lo que recita una famosa canción, no debemos enloquecer porque el reloj siga marcando las horas. Ha concluido el mes más corto del año 2023 (febrero); ya transcurrió más del 16% del año. Quedan atrás las impresiones derivadas del informe de los primeros 12 meses de gobierno de la presidenta Castro.

Larga lista de objetivos, promesas y hechos. Sonó muy bien escuchar que se luchará contra la “destrucción de lo público”. Muy bien. Es cuestión de llevarlo a la práctica. Las empresas públicas pueden ser eficientes. Se requiere por lo menos –parodiando a la singular poetisa Juana Velásquez Pavón (1945-2019) sustituir a los funcionarios que no funcionan.

La mandataria ya se percató (y todavía hay tiempo para entender) que para defender lo público se requiere de funcionarios y empleados públicos que cumplan mínimamente con lo establecido en el capítulo VIII del Título V de la actual (violada pero vigente Constitución) requiere dos características fundamentales: a) Formación técnica y experiencia laboral suficiente y; b) Compromiso real y trayectoria de decencia. Competencias duras y blandas.

Ambas características tienen que ir juntas; prácticamente no funciona cuando falta alguna de ellas. No se van a lograr buenos resultados con perfiles distintos a los mencionados. Absolutamente imposible hacer los cambios y la refundación (y su familia, ... de sinónimos), con personas que tienen las mismas prácticas arcaicas del tradicionalismo político. Hay que actuar muy diferente a los que estuvieron en los gobiernos recientes. Refundar, significa transformación profunda pero, comenzando con lo elemental.

El destacado economista austriaco-estadounidense Joseph Schumpeter (1883-1950) definiría esos cambios positivos como la “destrucción creativa” es decir, cambiar lo que ya no sirve, por algo realmente mejor en un proceso de innovación permanente.

Los pleitos ocurridos en varias dependencias gubernamentales no indican –para nada- que se esté caminando en la dirección correcta. No hay que perder tiempo en comisiones “interventoras”, hay que colocar personal apropiado y ya. No parece tener sentido que el gobierno se intervenga a sí mismo (como aparentaba Joh).

“La administración de personal estará sometida a métodos científicos basados en el sistema de méritos” (Art.256 Constitucional), todo fundamentado en los principios elementales de Idoneidad, Eficiencia y Honestidad. Es fácil ver que no es necesario refundar ni reinventar nada; en este caso, es cuestión de aplicar la Ley con los procedimientos, manuales de puestos y salarios y, las personas apropiadas (que existen en LIBRE y en todos los demás partidos).

Para que vayamos entendiendo: “refundar” implicaría crear algo mejor después de haber agotado y aplicado lo que está vigente hoy, para profundizar en algo cuantitativa y cualitativamente mejor en el futuro. Favor estudiar al menos, qué significa el “salto cualitativo” de Marx.

Mientras elucubramos sobre ese tema, brotan otros “incendios” más peligrosos en el campo de la economía. Reducción de exportaciones camaroneras en US$100 millones; mayor endeudamiento; precios de los huevos de gallina, tortillas de maíz y de los frijoles “rojitos” siguieron subiendo en febrero. Imposible quitar del pensamiento popular que el mayor culpable es el gobierno. (Ojo! el gobierno dispone de presupuesto, políticas económicas, bancos de desarrollo, programas y proyectos, ministerios y otras instituciones, etc); se puede incidir!. Entonces, no podemos escudarnos en el pasado ni tampoco en circunstancias internacionales: tienen que demostrar que están haciendo algo y, resolviendo.

Cada vez que sube el costo de la canasta básica, baja la popularidad gubernamental; ecuación peligrosa mientras no se demuestre hacer lo suficiente. Las excusas debilitándose y el descontento multiplicándose. Los contrastes son terribles; mientras varios personajes y burócratas disfrutan con sueldos estratosféricos, con seguros médicos en dólares y jugosos viáticos, luciendo sus privilegios, la enorme masa de pobres crónicos o recientes, desempleados y subempleados, todos ellos sufren y, cuentan el tiempo en forma diferente.

Como escribió William Shakespeare (1564-1616) autor de comedias y tragedias, considerado el escritor más importante en lengua inglesa: “El tiempo es muy lento para los que esperan, muy rápido para los que temen, muy largo para los que sufren y, muy corto para los que gozan”.

Xiomara es la Presidenta hasta enero de 2026 y acumulamos un recorrido de 13 meses de un total de 48. Restan un poquito menos de 35 o, 33 si restamos los meses de transición. Ya sea rolex, casio o, marca piruja, es el mismo Tic Tac..!!. Shakespeare, también dijo que: “para los que aman, el tiempo es una eternidad”.