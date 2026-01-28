Transformación productiva y prosperidad

La relación entre Honduras y China suele analizarse bajo una mirada estrecha. Por un lado, como amenaza geopolítica, y por otro como promesa de inversiones, pero desde la economía política obliga a mirar el asunto sin simpatías, y sin alineamientos automáticos. Se trata de estructura productiva, dependencia externa y poder de negociación. Desde esa perspectiva, existen posibilidades reales de cooperación beneficiosa, siempre que se negocie con estrategia.

La relación económica entre Honduras y China parte de una asimetría comercial marcada. Honduras importa mayoritariamente manufacturas y exporta de forma muy limitada hacia el mercado chino. Esta asimetría no vuelve inviable la cooperación económica, más bien delimita sus condiciones de éxito. Implica que el objetivo debe ampliar el comercio, pero también construir capacidades productivas que permitan incrementar exportaciones con mayor valor agregado y reducir costos logísticos.

La inserción internacional de Honduras al mercado internacional no puede ni debe definirse por un único socio comercial. Estados Unidos continúa siendo el principal mercado del país. Por ello, el potencial de la cooperación China-Honduras se puede aprovechar bajo una estrategia de “diversificación no excluyente”, en la que el acercamiento a China contribuya a ampliar el margen de autonomía económica del país sin traducirse en rupturas con socios tradicionales.

Desde la economía política, el cambio estructural ocurre cuando los sectores transables elevan su productividad y generan efectos de arrastre sobre el resto de la economía mediante empleo, aprendizaje tecnológico y encadenamientos con proveedores locales. Honduras ya cuenta con la producción de autopartes, en particular arneses eléctricos de uso automotriz. Esto abre la oportunidad de orientar la cooperación hacia un objetivo realista de escalamiento industrial, centrado en densificar encadenamientos internos, ampliar proveedores nacionales, fortalecer control de calidad y, especialmente, invertir de manera sostenida en formación técnica y capacidades industriales. Sin política industrial, el riesgo es que la cooperación se limite a enclaves con baja transferencia tecnológica.La distancia geográfica Honduras-China puede elevar costos, pero la competitividad también depende de logística e instituciones. En términos prácticos, esto significa privilegiar bienes con mayor valor agregado y densidad tecnológica.

Por ello, pese a las asimetrías evidentes, la cooperación económica China-Honduras tiene potencial real si se diseña como un programa de cambio estructural negociado. El punto radica en que la cooperación se mida por el volumen del comercio, pero también por su capacidad de generar aprendizaje, encadenamientos y transformación productiva interna.