Todo cambia

Recientemente leí en The New York Times uno de los mejores ejercicios periodísticos que he visto en mi vida. Simple y brillante. Un grupo de columnistas del prestigioso diario revisó su postura anterior respecto a algunos temas y aceptó su “error”, o mejor dicho su cambio de opinión. En una especie de preámbulo a los cuatro artículos, se nos recuerda lo difícil que es admitir un error en estos tiempos, y sobre todo de manera pública. Siempre he pensado que escribir en estos espacios implica tener un pensamiento cuando menos calificado, pero de ninguna manera infalible.

El periodismo de opinión es una actividad humana, y por lo tanto siempre está supeditada al error y a contaminarse por la falibilidad del hombre y de la mujer. Sin embargo, socialmente no se lo mira de esta manera, porque pareciera que según la opinión pública las posiciones no pueden cambiar y deben mantenerse estáticas.

A quienes cambian de postura o de opinión se los puede llegar a acusar de pusilánimes o hasta se usan palabras más fuertes como “vendidos”, como si todo tuviera que ver con el dinero. Y pienso que cuando se trata de ideas es todo lo contrario, un pensamiento que no cambia no está haciendo más que quedarse obsoleto.

El mundo puede cambiar, las circunstancias pueden cambiar, las personas y los contextos pueden cambiar, y por eso es natural que las opiniones también cambien.

Las redes sociales tienen ahora un fuerte impacto en la opinión pública, y no es extraño ver como ocasionalmente se “delatan” las contradicciones de algunos personajes. Es probable que las supuestas contradicciones no sean otra cosa que evolución del pensamiento. Claro, habrá casos en los que sí sea una simple contradicción o una falta de convicciones, pero será necesario asistirse del pensamiento crítico para llegar a una conclusión al respecto.

Identificar los errores propios puede llegar a ser considerado una muestra de inteligencia y conocimiento, porque solamente se puede encontrar la anormalidad conociendo previamente la normalidad. La no revisión de los pensamientos propios puede ser producto o resultar en unas actitudes caprichosas y sin argumentos. Y hay que considerar que algunos argumentos pueden llegar a perder validez.

Si se sacan estas ideas del periodismo y se extrapolan a la vida cotidiana nos daremos cuenta de que las reglas del juego no son tan distintas. Las personas pueden cambiar de postura sobre cualquier tema en cualquier momento, y si es producto de un discernimiento serio y de un esfuerzo del pensamiento, es una actitud digna de aplaudir.

En los verdaderos diálogos debe imperar una actitud abierta hacia el cambio. No se lo debe ver como una derrota o una concesión vergonzosa. Es una pena que social e históricamente le hemos dado mucha más importancia a tener la razón que a la verdad misma. Es decir, no importa qué tanto un pensamiento esté lejos de lo cierto, siempre y cuando nos dé la razón.

Este tipo de ideas lo único que trae es subdesarrollo y su consecuente lista de males, porque no actuamos según principios nobles, sino a merced de nuestras debilidades humanas, que siempre nos querrán colocar por encima de los demás.

Así que apreciado lector, lo invito a tomarse unos minutos del día y pensar en qué ideas ha modificado y cuáles estaría dispuesto a modificar, después de un buen razonamiento y una revisión de sus argumentos.