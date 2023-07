Me uní a Threads cuando la aplicación aún no llegaba a los 40 millones de usuarios. Lo hice, como muchos, para no estar fuera de la conversación, no quería que me contaran lo que era esta nueva red social, quería verlo y “vivirlo” por cuenta propia. Algunos que se dicen expertos le han dado la bendición a este hijo de Instagram cobijándose en el argumento de que es sencilla y será mucho menos tóxica que Twitter, eso lógicamente está por verse. Hay muchas expectativas de lo que puede llegar a ser este nuevo espacio digital de conversación.

Yo pienso que nuestra población, y hablo de todas las edades, está ya suficientemente dispersa debido al uso de los dispositivos móviles. Y ante esto estamos completamente desprotegidos. Los adolescentes, por ejemplo, tienen como única barrera de protección el a veces pobre criterio de los padres, quienes en algunas ocasiones son tan adictos como sus hijos, o incluso más.

El primer factor en el que pienso es el tiempo y la atención. Los días no son tan largos para prestarle atención a todo. La masa de mediocridad crece en todas partes del mundo, debido a que las personas solo se están informando, pero no se están verdaderamente formando.

Nuestros cerebros se confunden y quieren, como lo tienen las redes sociales, premios inmediatos, sin el menor de los esfuerzos. Pero quisiera recordar que, si vemos personas de mucho éxito siendo muy activas en redes sociales, es solamente porque hay una persona de su equipo encargada de manejarlas. Luego pienso también en los efectos que pueden llegar a tener las redes sociales en la estructura psicológica de las personas. Recordemos que en las redes sociales se premia el narcisismo, la radicalidad y hasta la falta de inteligencia (por usar un término amigable).

Si usted tiene algunas de estas características y un poco de carisma, muy probablemente se va a encontrar un nicho que le permita crecer y convertirse en un líder de opinión. La aparición explosiva de Threads es un caso simbólico de que hay una sociedad sedienta de conectar, de mostrarse, de no quedarse atrás; y ha de ser justamente porque no estamos conectados, irónicamente somos más invisibles que nunca y probablemente estemos retrocediendo en algunos aspectos de nuestra vida.

Y, por supuesto, que en el caso de este subdesarrollo en el que vivimos el impacto es aún peor, por la carencia pensamiento crítico, lo repito, en personas de todas las edades. Claro que todas las redes sociales tienen una parte que es cuando menos amigable, en el que muchas personas se pueden inspirar si tiene las motivaciones correctas, pero siempre se vuelve al factor de cuáles son nuestros criterios a la hora de ver redes sociales.

Es necesario recordar que los medios de dominación modernos no son violentos ni rígidos ni oscuros, son más bien seductores y amigables, como propone Byung-Chul Han. Vamos hacia él felices y le entregamos nuestro ser porque creemos estar siendo recompensados.

En conclusión, Threads significa más tiempo de distracción y alienación, más posibilidades de que las personas incorrectas cobren protagonismo, más herramientas de manipulación, más dependencia del mundo digital y más posibilidades de radicalización. Claro que todos esos “más” de algo tienen su contraparte, “menos” de otras cosas, deduzca, amable lector, cuáles son