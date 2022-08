Tesoros de plata

¿Cuántas tormentas hemos pasado? La vida es un vaivén, un sube y baja, círculos de vicios a veces irrompibles, caídas y paradas, inexperiencia que pasa factura, proyectos dejados en el olvido, sueños que no volverán, caminos sin recorrer, ignorancia consciente por no dar un paso más, cansados de tanto bregar y sin llegar a puerto seguro, fuerzas hercúleas que van en disminución, mirada de águila disminuida por las cataratas del Iguazú, la tersura de la piel y su flexibilidad presenta aridez de campos secos por falta de lluvia y solo ecos escuchamos porque los sonidos son ahora lejanos como una locomotora que se aleja a la distancia.

¿Cuántas flores cultivaste? Los aromas ahora se esfuman en el éter y su fragancia casi es imperceptible, los surcos que una vez trazaste en el vigor y fueron regados, aporcados, abonados dieron frutos, hoy, aquellos polluelos que una vez cuidaste en el nido emplumaron y batiendo alas se lanzaron al cielo y se alejaron llevados por nuevos horizontes, nuevas conquistas, ya que tendrán que ser águilas de verdad enfrentando los vientos cruzados para no precipitarse a tierra.

Más en los caminos encontraste variedad y contraste en las personas que se fueron reuniendo a tu alrededor sea por familia, compañeros de estudio, trabajo o parranda, influyeron o no en el andar de tu horizonte, llegar a la meta propuesta y mejor descansar en la hamaca del ocio y en ella los sueños de aventura duermen el sueño de los justos. Ver a aquellos que pusieron más empeño que uno, es derramar en la soledad lágrimas de tristeza, amargas, pero haciendo la reflexión ¿cuántos tuvimos las oportunidades de soñar ser un caballero y luchar contra el dragón? No todos, muchos vieron sus sueños truncados por las vicisitudes que la vida va poniendo a cada paso que demos, muchos a temprana edad fueron abatidos por pestes que afectaron su salud e imposibilitando su desempeño como el artista que un día se hubiese convertido o aquel escritor de renombre internacional porque sus manos sufrieron daños.

En la siega de la vida, el azadón muchas veces corta tiernas plantas que no llevará fruto, serán pasto para la hoguera y muchos dejaron su existir por accidentes, violencia contra ellos o negligencias que los llevaron al páramo donde la señora de la hoz y capucha negra los esperaba con sonrisa macabra, sin embargo, no todo es lamento, y aunque exista frustración por logros no realizados encontrarás otras facetas donde con orgullo podrás decir que fuiste el mejor o el que en horas altas de la noche aún seguía desvelado por obtener resultados positivos que darían a la colectividad obras que los beneficiarían, tal vez tu fuerza laboral la desempeñaste en lugares recónditos de la geografía y tuviste que trasladar a tu familia, más los puentes que tendiste en ese lugar remoto abrieron la mente de aquellos que en su ignorancia no tenían sueños que realizar porque las condiciones no les permitía salir del abismo, más con el empujón que diste los sacaste de su hoyo y progresaron hasta convertirse en hombre y mujeres de bien.

Cada apretón de mano que diste, cada tendida de mano que alzó al caído, cada abrazo de felicidad o de tristeza que diste, cuenta, el haber escuchado a alguien en su lamento y que haya derramado su corazón fue como si tuvieses la llave para liberarlo de su prisión, debemos de recordar que no somos una isla, la conectividad en el homo sapiens es la que impulsa el desarrollo de la industria, intelectualidad, formar estados de derecho o formar imperios porque una pequeña hazaña impulsa a otros a desarrollar hazañas prodigiosas, es llevar al hombre a la luna o encontrar vida en otras galaxias porque en el universo no estamos solos ni somos exclusivos.

A pesar de tener un cuerpo diseñado para nadar en las profundidades de los océanos, alzar vuelo por los vientos, horadar huecos para explorar el inframundo, de sanar heridas, en fin de lograr muchas funciones que se complementan y otras que poco a poco las descubrimos porque las motivaciones negativas o positivas que nos enfrentamos nos las hacen descubrir, podemos salir de la prisión de los temores que día a día someten la psique, podemos romper barreras solo con auto proponérselo o que alguien de impulse dándote el empujón necesario para volar alto y descubrirte a ti mismo.

“El mar océano tiene un límite y de ahí se despeña”, nadie se atrevía a navegar más allá de las columnas de Hércules, solo los valientes se atrevieron y descubrieron nuevos horizontes, nuevas personas, culturas, idiomas, ciudades que estaban vedadas al temor pero que un día alguien se atrevió a romper y así el Nuevo Mundo salió a luz, así los nuevos horizontes, las nuevas rutas, las personas extrañas que no conoces algún día serán parte de tu vida porque no sabemos como será el paisaje cuando vayamos subiendo la cuesta de la vida ni sabremos si el sol brillará con más intensidad hasta llegar a la cima y veamos el nuevo paisaje que se abre ante nuestros ojos que se van nublando de a poco.

No te rindas porque la fuerza motriz ya no es la misma, hoy te sentarás y serás un consejero ante los neófitos, eres una fuente de luz, un crisol de verdades de historias pasadas y desconocidas por la nueva juventud, tú estás ahí para dirigir, educar, aconsejar, dirimir, exponer que los sueños se hacen realidad si tan solo te afanas más de lo ordinario, las canas que fueron saliendo de poco a poco ahora hacen una mina de plata, luce tu testa coronada con plata porque has llegado hasta donde estás porque eres un triunfador, un luchador, que si hoy te arrebata porque el hilo de la vida no da más deja el mundo con orgullo sin mirar atrás porque un nuevo horizonte se abre en la eternidad.