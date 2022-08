Tesoros de plata

¿Cuántas tormentas hemos pasado? La vida es un vaivén, un sube y baja, círculos de vicios a veces irrompibles, caídas y paradas, inexperiencia que pasa factura, proyectos dejados en el olvido, sueños que no volverán, caminos sin recorrer, ignorancia consciente por no dar un paso más, cansados de tanto bregar y sin llegar a puerto seguro, fuerzas hercúleas que van en disminución, mirada de águila disminuida por las cataratas del Iguazú, la tersura de la piel y su flexibilidad presenta aridez de campos secos por falta de lluvia y solo ecos escuchamos porque los sonidos son ahora lejanos como una locomotora que se aleja a la distancia.

¿Cuántas flores cultivaste? Los aromas ahora se esfuman en el éter y su fragancia casi es imperceptible, los surcos que una vez trazaste en el vigor y fueron regados, aporcados, abonados, dieron frutos; hoy, aquellos polluelos que una vez cuidaste en el nido emplumaron y batiendo alas se lanzaron al cielo y se alejaron llevados por nuevos horizontes, nuevas conquistas, ya que tendrán que ser águilas de verdad enfrentando los vientos cruzados para no precipitarse a tierra.

Mas en los caminos encontraste variedad y contraste en las personas que se fueron reuniendo a tu alrededor sea por familia, compañeros de estudio, trabajo o parranda, influyeron o no en el andar de tu horizonte, llegar a la meta propuesta y mejor descansar en la hamaca del ocio y en ella los sueños de aventura duermen el sueño de los justos.

Ver a aquellos que pusieron más empeño que uno es derramar en la soledad lágrimas de tristeza, amargas, pero haciendo la reflexión ¿cuántos tuvimos las oportunidades de soñar ser un caballero y luchar contra el dragón?

No todos, muchos vieron sus sueños truncados por las vicisitudes que la vida va poniendo a cada paso que demos, muchos a temprana edad fueron abatidos por pestes que afectaron su salud e imposibilitando su desempeño como el artista que un día se hubiese convertido o aquel escritor de renombre internacional porque sus manos sufrieron daños.

No te rindas porque la fuerza motriz ya no es la misma, hoy te sentarás y serás un consejero ante los neófitos, eres una fuente de luz, un crisol de verdades de historias pasadas y desconocidas por la nueva juventud, tú estás ahí para dirigir, educar, aconsejar, dirimir, exponer que los sueños se hacen realidad si tan solo te afanas más de lo ordinario, las canas que fueron saliendo de poco a poco ahora hacen una mina de plata, luce tu testa coronada con plata porque has llegado hasta donde estás porque eres un triunfador, un luchador, que si hoy te arrebata porque el hilo de la vida no da más deja el mundo con orgullo sin mirar atrás porque un nuevo horizonte se abre en la eternidad.