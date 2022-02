Superé el covid (quizá gracias a la vacuna)

“Superé el covid”, es una frase que más de cinco millones de personas a nivel global no pudieron decir, entre ellos más de diez mil hondureños, según la Universidad Johns Hopkins, aunque las funerarias a través de su asociación siempre han dado un número mayor al oficial.

Me enfermé como otras cuatrocientos once millones de personas, después de dos largos años de evitar a toda costa el virus, y aunque no fue agradable la enfermedad, debo confesar que no fue nada grave; y esto, según las explicaciones de la doctora que me atendió, posiblemente se debió a que tenía mi esquema de vacunación completado, más la dosis de refuerzo.

Claro, nunca sabré qué habría pasado si me hubiera enfermado antes de aplicarme el esquema de vacunación. Pero ese ha sido el problema con este virus, no sabemos cómo reaccionará nuestro cuerpo, incluso si ya tuvimos la enfermedad. Y esto es lo que le ha resultado muy difícil de entender a más de la mitad de la población hondureña que no ha podido -o querido- completar su esquema de vacunación: solamente el cuarenta y cuatro por ciento tiene sus dos dosis según Our World in Data. Diez por ciento menos que la primera dosis. Ni hablar del refuerzo, al cual solo ha accedido un once por ciento de la población, según las cifras de la misma organización.

El llamado no se ha atendido a pesar del continuo esfuerzo de los medios de comunicación por hacer conciencia, y a pesar de la divulgación de diferentes estudios que refuerzan y respaldan la eficacia y la seguridad de los fármacos. Algunas personas afirman no haberse aplicado la segunda dosis, por miedo o rechazo a los efectos secundarios que son un hecho común y corriente en los vacunados.

A otros simplemente no les importa.Me tranquilizó y me confortó que mi responsabilidad en el pasado me asistió en ese momento, así como a muchos millones de personas las asistió su propia responsabilidad. No solo la de vacunarme, sino la de cuidarme y cuidar a los míos mientras las cosas estuvieron más duras.Es difícil contar como una simple anécdota, lo que ha significado para muchos una historia de tragedia y dolor.

Cuestión en algunos casos de tiempo (desde que nos podemos vacunar hay una enorme diferencia) y de las circunstancias. Pero afortunadamente me ha tocado vivirlo de esa manera.Y no se trata de regodearse en que los hechos nos han dado la razón, ya que eso implica que muchas personas por no querer vacunarse han muerto. Esa no es más que otra razón por la cual lamentarse.

Es posible que este mismo patrón de cifras se dé en la vacunación de los menores, que apenas se ha puesto en marcha.Es necesario vacunarse, no somos deportistas de élite, porque parece que la única clase que se ha salvado de lo más fatal del virus es la de los deportistas de alto rendimiento, lo que nos da una pista de por dónde debe ir la prevención para próximos eventos de ese tipo: buena alimentación y buenos hábitos que desemboquen en una magnífica condición física.

De ahí la actitud de algunos de ellos como Novak Djokovic, quien recientemente ha protagonizado un escándalo con el gobierno australiano. Aunque aun estos deportistas tienen familia y han podido estar en riesgo. Además, de que algunas veces los seguidores de estas estrellas no filtran los mensajes que ellos dan y toman por verdades sus afirmaciones. Pueblo hondureño, aún estamos a tiempo. Vamos a buscar la vacuna. A mí posiblemente me salvó la vida.